Yaz aylarında kente binlerce turistin geldiğini ifade eden Öncel, şöyle konuştu:

"Müzenin şehrin merkezinde olması ve çok çeşitli sergilerden oluşmasından dolayı turistlerin sıkça tercih ettiği alana dönüştü. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecimiz başladı ve biz bu geçtiğimiz sürede yaklaşık 13-14 bin civarında ziyaretçiyi ağırladık. İlerleyen zamanlarda Kovid-19 salgını da inşallah biterse müzemizdeki bu sayı daha fazla olacaktır."