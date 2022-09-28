Kırık halde bulunmuştu... Korumaya alındı

AA

Tunceli Müzesi Müdürlüğü ekipleri, kentteki kültürel ve tarihi eserlerin korunması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. AA'nın haberine göre bu çerçevede belirli aralıklarla araziye çıkan ekipler, yüzey araştırmalarıyla bölgedeki kültür varlıklarının yerini tespit ediyor.

KORUNMAK ÜZERE DEPOYA KALDIRILDI Kentte bir vatandaş tarafından kırık halde bulunup müzeye getirilen koç başlı 2 mezar taşı da arkeolog Özgür Şahin ve restoratör Ümit Demirtaş’ın çalışmasıyla onarıldı. Kırık parçaları özel yapıştırıcılarla birleştirilen yaklaşık 500 yıllık mezar taşları, korunup gelecek kuşaklara aktarılmak üzere müzenin deposuna kaldırıldı.

ORİJİNAL HALİ BOZULMADAN MÜDAHALE EDİLİYOR Müze Müdürü Kenan Öncel, son yıllarda vatandaşların müzeye çeşitli eserler bağışlandığını söyledi. Müzeye getirilen her eserin bakım ve onarımını özenle yaptıklarını ifade eden Öncel, "Buradaki amacımız eserlerimizi daha iyi koruyup gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarabilmek" dedi. Restoratör Ümit Demirtaş da yıpranmış ya da tahrip olmuş eserlere orijinal halini bozmadan müdahale ettiklerini ve çalışmalarda yumuşak uçlu plastik fırçalar kullandıklarını anlattı.