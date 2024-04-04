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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tunceli'de iki genç arasında bıçaklı kavga

        Tunceli’de bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde iki genç arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada gençlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 12:56 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:56
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        Tunceli'de bıçaklı kavga: 1 ölü
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        Tunceli'de iki gencin bıçaklı kavgası kanlı bitti.

        Kentin Çemişgezek ilçesi Şeker Mahallesi’nde iki genç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ö. (26) ve O.K. (27) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan O.Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ağır yaralanan O.K’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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        #Tunceli
        #bıçaklı kavga
        #Son dakika haberler
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