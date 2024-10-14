Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tunceli'de asayiş botu devriyesi başladı | Son dakika haberleri

        Tunceli'nin sularında asayiş botu ile devriye başladı

        İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Tunceli'ye 2'si arama kurtarma biri de asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 bot tahsis edildi. Asayiş botunun ilk devriyesi Uzunçayır Baraj Gölü'nde Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal'ın katılımıyla gerçekleştirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 16:19 Güncelleme: 14.10.2024 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de asayiş botu devriyesi başladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tunceli'de kısa bir süre önce akarsu, gölet ve barajlarda emniyet ve asayiş hizmetleri için jandarma bünyesinde Bot Komutanlığı kuruldu. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu kapsamda Tunceli’ye 2'si arama-kurtarma biri de asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 botun tahsisi gerçekleştirildi.

        Bot Komutanlığını ziyaret eden Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, ilgililerden bilgi aldıktan sonra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ile birlikte asayiş botuyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde asayiş devriyesi gerçekleştirdi.

        REKLAM

        Tahsis edilen 2 arama-kurtarma botunun da eşlik ettiği devriyede açıklama yapan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, suyun şehirlere büyük güzellikler kattığını belirterek, "Türkiye'de suyun en fazla güzellik kattığı şehirlerin başında belki Tunceli geliyor. İki önemli ırmak, hem Munzur Nehri, hem Pülümür Nehri ilimiz merkezinde birleşiyor ve Munzur Nehri olarak devam ediyor. Bu nehir üzerinde sulama ve elektrik üretimi amaçlı yapılmış barajlar var ve bunlar Keban'ı besliyor" dedi.

        Suyun güzelliklerin yanı sıra bazen asayiş olaylarına da konu olabildiğini belirten Vali Tekbıyıkoğlu, "Bazen boğulma olayları bazen kaybolma vakaları cereyan edebiliyor. Bu münasebetle Tunceli'nin huzur ve güvenliğinin daha iyi bir düzeye gelmesi için Jandarma Genel Komutanlığımız İçişleri Bakanlığımız tarafından ilimize 3 tane bot tahsis edildi. Bunların 2 tanesi arama-kurtarma amaçlı üzerinde bulunduğumuz bot ise asayiş olaylarına bakacak. Tabi isteriz hiç kullanılmasın ama acil bir durumda bunlar can kurtarır. Arkadaşlarımızın olay yerine hızlıca intikal edip görevlerini yapmalarını sağlayacağız. İlimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

        Tunceli’nin doğal güzelliklerine vurgu yapan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "İlimiz doğal güzellikleriyle ünlü bir olduğu için yaban hayatı da oldukça üst düzeyde. Biz yaban hayatını korumayı çok önceliyoruz. Gerek kara avcılığıyla mücadelede gerekse çevre suçlarının hızlı tespiti için de bu botları kullanacağız. İstiyoruz ki Tunceli hiç bozulmadan Türkiye’nin en güzel, en temiz illerinden biri olarak kalsın" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Tunceli Haberleri
        #asayiş botu
        #jandarma
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        İlkokulda taciz iddiası: Şüpheli serbest bırakıldı, veliler tepki gösterdi
        İlkokulda taciz iddiası: Şüpheli serbest bırakıldı, veliler tepki gösterdi
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        3. madde tartışması
        3. madde tartışması
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        "Hesabını verecek"
        "Hesabını verecek"
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        Habertürk Anasayfa