Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AA'nın haberine göre;depremin yaklaşık 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.