"ŞOKTAYIZ"

Oyuncu Ahmet Arıman, Tuncay Akça ile 50 senelik arkadaş olduklarını belirterek, "Halkın çok sevdiği, dünyanın en tatlı şeker çocuğu. 'Hababam Sınıfı'nda oynarken o bizim ayakkabılarımızı boyuyordu. Biz onu yönetmene gösterdik. O da bayıldı. O saatten beri film çeviriyor. Bir de son zamanlarda bir grubumuz var. Ben müzik yapıyorum. Onlarla beraber sahneye çıkıyoruz. Aynı otelde yatıyoruz, kalkıyoruz. Bizim kardeşimiz bizim yarımız. Acayip şoktayız şu anda" ifadelerini kullandı.