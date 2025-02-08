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        Edirne'de Tunca Nehri'nin kenarı düzenleniyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Tunca Nehri'nin kenarında düzenleme yaptıklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 12:46 Güncelleme: 08.02.2025 - 12:46
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        Tunca Nehri'nin kenarı düzenleniyor
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, tarım ve turizm kenti Edirne'nin tarihi ve kültürel özellikleriyle de dünyanın en zengin şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

        Edirne'yi güzelleştirmek ve kültürel varlıkları ayağa kaldırmak için çalıştıklarını anlatan Vali Sezer, bu kapsamda Tunca Nehri'nin kenarında da düzenleme yaptıklarını ifade etti.

        Nehir kenarındaki Evliya Kasımpaşa Camisi'nde restorasyon çalışmalarının devam ettiğini, 5.5 asırlık tarihi camiyi ve çevresini eski ihtişamlı günlerine döndüreceklerini kaydetti.

        Restorasyon kapsamında Evliya Kasımpaşa Camisi çevresine yürüyüş yolu ve seyir alanları yapılacağını aktaran Sezer, "Burası yıllardır kangren olan bir yerdi. Cami ve etrafı da dahil olmak üzere düzenlenecek. Nehir kenarına çok güzel yürüyüş ve seyir alanları yapılacak. 1940'lardaki fotoğraflarına baktım ben; orada sandalların gezdiği, çay bahçelerinin olduğu fotoğraflar var. Bizim 1940'lara imrenerek bakmamamız lazım. Bizim, artık çok daha güzelini kentimizin güzel insanlarına yapmamız lazım" dedi.

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        Vali Sezer, Edirne'de tüm tarihi yapılara dokunacaklarını, hepsini elden geçirerek işlevsel hale getireceklerini sözlerine ekledi.

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