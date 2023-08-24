Tuna Kiremitçi: Oğlum Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandı
Tuna Kiremitçi'nin Yasemin Altan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Can üniversiteli oldu. Ünlü şarkıcı, oğlunun Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandığını açıklayarak duygularını dile getirdi
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Tuna Kiremitçi'nin 18 yaşındaki oğlu Can, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda elde ettiği başarıyla ailesini gururlandırdı. Can, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'ne yerleşti.
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Yaşadığı sevinci takipçileriyle paylaşan müzisyen, "Can'ımız emeklerinin karşılığını Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'ne girerek aldı ve bizi bir kez daha gururlandırdı. Gerçi bu olmasaydı da sırf oğlumuz olduğu için zaten gururluyduk. Şimdi mutluluğu mutluluğumuz oldu. Yolun açık olsun güzel oğlum" ifadelerini kullandı.
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Müzik ve televizyon dünyasının bazı ünlü simalarının çocukları anne ve babalarının yolundan gitse de bazıları da kendilerine bambaşka bir yol çiziyor...
Ferhat Göçer'in Ayla Göksel ile evliliğinden 2001'de dünyaya gelen Can Göçer'in kazandığı University College London'ı kazandı. Oğluyla birlikte Londra'ya giden şarkıcı paylaştığı fotoğrafın altına, "Dostlar… Oğlum Can dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesinden biri olan UCL‘i ( University College London) kazandı… Nasıl gurur, nasıl bir mutluluk anlatamam sizlere, paylaşmak istedim… Başta bizlere hayırlı bir evlat yetiştirmiş olan annesi Ayla ve Can’ın hayatına dokunmuş, emek vermiş herkese sonsuz teşekkürler" notunu düştü.
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Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan, Florida'daki Ringling Sanat ve Tasarım Koleji'nden mezun oldu. Usta oyuncu, "Mutluluğu tarif etmek çok zor bazen. Misal şu an perişan mutluyum" dedi.
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Ünlü şarkıcı Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak, ABD'deki Suffolk Üniversitesi'nin işletme bölümünü bitirdi. Ünlü şarkıcı, "Biricik kızım, yolun açık olsun. Alnında taşıdığın cesur uygarlık ışığı rehberin olsun" ifadelerini kullandı.
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Gülşen Bubikoğlu ile Türker İnanoğlu'nun kızları Zeynep İnanoğlu, Harvard Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.
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Cüneyt Arkın'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Murat Cüreklibatur, Birleşik Krallık'taki Central Saint Martins Sanat Okulu'nda eğitim gördü.
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Zerrin Tekindor ile Çetin Tekindor'un oğulları Hira, Birleşik Krallık'taki Kent Üniversitesi Sinema Yönetmeliği Bölümü'nden mezun.
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Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy ise ABD'de bulunan Parsons The New School For Design Illustrasyon Bölümü'nden mezun.
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Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül, ABD'de bulunan Boston Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.
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Kayahan-İpek Açar çiftinin kızı Aslı Gönül Açar, Birleşik Krallık'taki Durham Üniversitesi’nin Fizik Bölümü'nden mezun oldu.
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Sibel Can-Hakan Ural çiftinin kızı Melisa Ural, Birleşik Krallık'taki London College of Communication mezunu.
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Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu çiftinin kızı Zehra Çilingiroğlu, Birleşik Krallık'taki İç Mimarlık Bölümü'nde eğitim gördü.
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Sibel Can-Hakan Ural çiftinin oğlu Engincan Ural da Birleşik Krallık'ta eğitim görenlerden. Westminster Üniversitesi mezunu.
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Şevval Sam ile Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir Tekin, Birleşik Krallık'taki Oxford Drama Okulu'nda eğitim gördü.
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Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan, ABD'de bulunan Johnson and Wales Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nü bitirdi.