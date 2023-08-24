Tuna Kiremitçi: Oğlum Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandı

Müzik ve televizyon dünyasının bazı ünlü simalarının çocukları anne ve babalarının yolundan gitse de bazıları da kendilerine bambaşka bir yol çiziyor...

Ferhat Göçer'in Ayla Göksel ile evliliğinden 2001'de dünyaya gelen Can Göçer'in kazandığı University College London'ı kazandı. Oğluyla birlikte Londra'ya giden şarkıcı paylaştığı fotoğrafın altına, "Dostlar… Oğlum Can dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesinden biri olan UCL‘i ( University College London) kazandı… Nasıl gurur, nasıl bir mutluluk anlatamam sizlere, paylaşmak istedim… Başta bizlere hayırlı bir evlat yetiştirmiş olan annesi Ayla ve Can’ın hayatına dokunmuş, emek vermiş herkese sonsuz teşekkürler" notunu düştü.