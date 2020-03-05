AA

Tüm Eczacı İşverenler Sendikasından reçetelerin eczanelerde taranmasına eleştiri



- Genel Başkan Nurten Saydan: - "TEİS olarak, 7-24 vatandaşa hizmet veren 26 bin eczacıya bu uygulamayı dayatmak yerine, e-reçete yazamayan hekimin, kağıt reçete yazdığında bu reçeteyi tarayıp Medula sistemine yüklemesi için düzenleme yapılmasını istiyoruz"

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, SGK tarafından, eczanelerin kağıt reçeteleri tarayarak kuruma göndermesi işleminin 1 Mart 2020'de zorunlu hale getirildiğini ifade etti.

SGK'nin buna ilişkin duyurusunun 24 Aralık 2019'da yayımlandığını anımsatan Saydan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde e-reçete yazılım oranlarının henüz yüzde 100 oranına ulaşmadığını görüyoruz. Hatta bazı illerde bu oran yüzde 60'larda kalıyor. Dolayısıyla reçete tarama işlemi yapmak, eczacılar için daha çok zaman kaybı demek. Biz eczacılar olarak ne reçete taramak istiyoruz ne de reçeteleri arşivlerimizde 10 yıl saklamak istiyoruz.

TEİS olarak, 7-24 vatandaşa hizmet veren 26 bin eczacıya bu uygulamayı dayatmak yerine, e-reçete yazamayan hekimin, kağıt reçete yazdığında bu reçeteyi tarayıp Medula sistemine yüklemesi için düzenleme yapılmasını istiyoruz. Bu şekilde hem e-reçete yazma oranı artacak hem de sahte reçete yazılmasının önüne geçilmiş olacaktır."