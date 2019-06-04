Afganistan'da halk, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazını kılmak için camileri doldurdu. Son dönemde hemen hemen her gün terör olaylarının yaşandığı ülkede Ramazan Bayramı dolayısıyla halk, sabah erken saatlerde başkent Kabil olmak üzere pek çok bölgede camilere akın etti. Halk, kuzeydeki Mezar-ı Şerif kentindeki Ravza-i Şerif Camisi'nde bayram namazını kıldı.