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        Haberler Bilgi Yaşam Tüm dikkatinizi toplayın! Mantık ve dikkatin bir arada kullanılması gereken bu bulmacalardan kaç tanesini doğru bilebilirsiniz?

        Tüm dikkatinizi toplayın! Mantık ve dikkatin bir arada kullanılması gereken bu bulmacalardan kaç tanesini doğru bilebilirsiniz?

        Zekânızı test etmeye hazırlanın. Mantık ve dikkatinizi bir arada kullanmanızı gerektiren bu bulmacalarla, kaçını doğru çözebileceğinizi öğrenin ve zihinsel keskinliğinizi keşfedin; her doğru cevap, zihinsel yeteneklerinizi ne kadar geliştirdiğinizi gösterecek!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 11:30 Güncelleme: 02.04.2025 - 11:30
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        • 1

          1. SORU

          Suçlu kim?

        • 2

          CEVAP

          Sağdaki adamın yakasında çalıntı bir giriş kartı olduğu için suçlu o.

        • 3

          2. SORU

          Doğru gölgeyi tahmin edebilir misiniz?

        • 4

          CEVAP

          1. gölge doğru!

        • 5

          3. SORU

          Hangi spor olduğunu tahmin edebilir misiniz?

        • 6

          CEVAP

          Anahtar İngilizce "key" demektir. Bu sebeple okuyunca "Hockey" yani "Hokey" olarak okunduğunu görebilirsiniz.

        • 7

          4. SORU

          "Hog" kelimesini bulabilir misiniz?

        • 8

          CEVAP

          İşte orada!

        • 9

          5. SORU

          Hangi şekil anahtar ile eşleşiyor?

        • 10

          CEVAP

          6. şekil tam uyum sağlamış gibi gözüküyor!

        • 11

          6. SORU

          Farklı olanı bulabilir misiniz?

        • 12

          CEVAP

          Dikkatli bakarsanız C şıkkı olduğunu görebilirsiniz!

        • 13

          7. SORU

          Kayıp parça hangisi?

        • 14

          CEVAP

          2. şekil tam uyuyor!

        • 15

          8. SORU

          Boş üçgene hangi sayı gelmeli?

        • 16

          CEVAP

          Üstteki sayıdan sol alttaki sayı çıkarılıp sağ alttaki sayı ile çarpılarak üçgenin içindeki sayı elde edilir.

        • 17

          9. SORU

          Üçgenin tepesinden baktığınızda doğru görünüm hangisi olurdu?

        • 18

          CEVAP

          2. şekil en doğru seçenek!

        • 19

          10. SORU

          Bir gece, Sam ofisinin içinde kilitli kalır ve başının derde girmeden bundan kurtulmak ister. Güvenlik alarmını, yangın alarmını veya güvenlik kameralarını kesmek için 3 seçeneği vardır. Hangi kabloyu kesmeli?

        • 20

          CEVAP

          Yeşil kablo!

          Kaynak: Bright Side

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