BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruçluyken balgam yutulur mu? sorusu ramazan ayında oruçlu olan kişilerin en sık sorduğu sorulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Ramazan ayında oruçlu olan kişinin balgamı ağzına gelmeden yutulduğu takdirde oruca herhangi bir zararı bulunmuyor. Eğer balgam ağza geldiyse yutulmadan dışarı atılması gerekiyor. Balgamın temiz bir madde olmadığından dolayı yutulması sağlık açısından da zararlı kabul görülüyor.