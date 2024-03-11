Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnanç Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı? Diyanet'in açıklaması ile istemeden balgam yutmak orucu bozar mı ve kaza gerektirir mi?

        Tükürük yutmak orucu bozar mı? İstemeden balgam yutmak orucu bozar mı?

        Ramazan ayında orucu bozan pek çok durum bulunuyor. Bu yüzden oruç tutan kişilerin, oruçlarının kazaya düşmemesi için dikkatli olması gerekiyor. Ramazanda tükürük yutmanın orucu bozup bozmadığı konusu oruç tutan müslümanlar tarafından merak ediliyor. İşte, tükürük veya balgam yutunca oruç bozulur mu? sorusunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 13:43 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ramazan ayında oruçlu olunduğu süre içerisinde su ya da sıvı madde tüketilmediği için ağızda balgam oluşumu meydana gelebiliyor. Oruçlu olan kişiler bu durumda balgam yutmanın oruca olan zararlarını merak ederken tükürük yutmanın da zararlı olup olmadığını araştırıyor. Peki, tükürük ya da balgam yutunca oruç bozulur mu? İşte detaylar...

        • 2

          BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

          Oruçluyken balgam yutulur mu? sorusu ramazan ayında oruçlu olan kişilerin en sık sorduğu sorulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Ramazan ayında oruçlu olan kişinin balgamı ağzına gelmeden yutulduğu takdirde oruca herhangi bir zararı bulunmuyor. Eğer balgam ağza geldiyse yutulmadan dışarı atılması gerekiyor. Balgamın temiz bir madde olmadığından dolayı yutulması sağlık açısından da zararlı kabul görülüyor.

        • 3

          TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

          Tükürüğün ağzın salgıladığı doğal bir durum olması sebebiyle oruçlu olunduğu zamanlarda kişilerin tükürüklerini yutması orucu bozmaz. Tükürük ile birlikte bazen balgam ya da besin parçaları olabilir. Bu şekilde balgamla karışık tükürüğün yutulması orucu bozan bir durum olarak görülür. Kişilerin tükürüklerinde balgam olduğunun farkında olup yutması durumunda oruç kazaya düşer ve bozulur.

        • 4

          İSTEMEDEN BALGAM YUTUNCA ORUÇ GİDER Mİ?

          Kişilerin oruçlu oldukları süre içerisinde ağızlarına balgam geldiğinde yutmamaya dikkat etmesi gerekir. Dalgınlıkla ya da yanlışlıkla, kişi istemeden balgamını yutması durumunda oruç bozulmaz. Fakat kişilerin bilerek balgamını yutması orucunu kazaya düşürür.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara ve Ege'de 6 kent için alarm!
        Marmara ve Ege'de 6 kent için alarm!
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İçeride mi, dışarıda mı?
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Biden'ın açıklamalarıyla gündem oldu: TikTok neden yasaklanıyor?
        Biden'ın açıklamalarıyla gündem oldu: TikTok neden yasaklanıyor?
        71 yaşındaki eşini öldürdü! Katil kocadan kan donduran ifade!
        71 yaşındaki eşini öldürdü! Katil kocadan kan donduran ifade!
        Gazze yardımlarını engelleyen İsrailliler konuştu
        Gazze yardımlarını engelleyen İsrailliler konuştu
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Bursin, Banderas'a fark attı

        Namaz Vakitleri

        11.03.2024 Pazartesi
        Tümü
        Habertürk Anasayfa