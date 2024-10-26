Tükettiğiniz besinler sizi daha mutlu biri yapabilir mi? Mutluluk hormonu (Serotonin) salgılatan besinler
Sosyal medyada dolaşırken "Bir çikolatanın verdiği mutluluğu veremeyen insanlar var" şakalarını hepiniz görmüşsünüzdür. Mutluluğun aslında vücudumuzda salgılanan serotonin hormonuyla ilgili olduğunu ve daha da önemlisi bu hormonu salgılatan bazı besinlerin olduğunu biliyor muydunuz?
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Kim istemez mutlu olmayı... Hayatın her anında verdiğimiz mücadeleninçoğu bir yerde mutlu olmakla ilgili değil mi zaten? Mutluluk insanlığın büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor ancak bilim dünyası mutluluk karmaşasına yeni pencereler açmayı da ihmal etmiyor.
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Vücudumuzun biyolojik ve psikolojikl olarak bir uyum içinde varlığını sürdürdüğünü çoğu zaman gözden kaçırıyoruz. Spor yaptığımızda, bir sınavda başarılı olduğumuzda, iş yerinde yaptığımız iş nedeniyle övgü aldığımızda ya da özel hayatımızda sevdiğimiz insanlar tarafan değer gördüğümüzü hissettiğimizde vücudumuzu saran mutluluk, biyolojik olarak bazı hormonların salgılanabilmesiyle mümkün oluyor.
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Toplamda 4 çeşit mutluluk hormonundan bahsediliyor. Bunlar Endorfin, Serotonin, Dopamin ve Oksitosin. Mutluluk hormonlarının hemen hepsini vücudumuz üretebiliyor ama bir tanesinin vücuttaki üretimini desteklemek için dışarıdan bazı besinlerden yardım alabiliyoruz. Evet, serotoninden bahsediyoruz...
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Kendimizi iyi hissetmemizi, mutlu hissetmemizi, herhangi bir durumda memnununiyet duymamızı sağlayan mutluluk hormonu olan seratonin çoğunlukla bağırsaklarımızda yer alıyor. Depresyon, obsesyon ya da kaygı bozukluğu gibi ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde de sık sık başvurulan serotonin hormonu dışarıdan takviyelerle desteklenebilir.
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Burada püf nokta triptofan bakımından zengin besinlere yönelmek olacaktır. Çünkü triptofan vücudumuz için en önemli aminoasitlerden biridir ve serotonin üretimi için isae şarttır! İşte serotonin içeren besinler...
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Peynir: Mutfağımızın en sevilen yiyeceklerinden peynir sadece nefis tadıyla değil mutluluğumuza katkısıyıyla da gönlümüzü çalmayı başarıyor... Zengin Triptofan içeriğiyle peynir, mutluluk hormonu takviyesinde iyi bir tercihtir.
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Yumurta: Genelde proptein zengini olarak bildiğimiz ve vücudumuz için de epey faydalı olan yumurtanın kandaki triptofan seviyesini artırdığını biliyor muydunuz? Serotoninin üretimini destekleyen şey triptofandan başkası değil...
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Ceviz, Fındık ve diğer yağlı tohumlar: Serotonin üretiminde rol oynayan minerallerden biri de magnezyum. Magnezyum takviyesiyle serotonin üretimini güçlendirebiliriz. Magnezyum içeren caviz, badem, fındık ve diğer yağlı tohumlar mutluluk hormonuna giden yolda size yardım edecektir.
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Ananas: Kandaki serotonin oranını artıran meyvelerin başında ananas gelir. Hem ödem artırmada hem de C vitamini eksikliğğinde tercih edilen ananası serotonin takviyesi olarak da kullanabilirsiniz.
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Domates: Serotonin içeren meyvelerden bahsetmeye başladık madem, domatese yer vermeden olmayacak... Serotonini artırmak için genelde meyvelere ve sebzelere en son bakılır ancak domates iyi bir serotonin kaynağıdır.
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Ispanak: Serotonin seviyenizi artırmak için triptofan açısından zengin gıdalara yönelmek gerektiğini artık biliyorsunuz. İşte bu açıdan yksek gıdalardan biri olan ıspanak da mutluluk hormonuna ulaşmak için tercih edilebilir.
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Tofu: Vegan ve vejeteryanlar için sevindiren bir haber, hayvansal gıdalardan elde edemedikleri serotonin tofudan da takviye edilebilir.
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Çikolata: Aslında sanıldığının aksine çikolata tek başına mutluluk hormonu salgılatan bir yiyecek değil ama yukarıdaki besinler gibi çikolata da triptofan açısından oldukça zengin. Bu da serotonine etkisini açıklıyor. Ayrıca çikolata, içerdiği feniletilamin ve teobromin gibi maddeler sayesinde ruh halini iyi etkileyen bir özellik de taşır.
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Karbonhidratlar da serotonin üretimini destekleme özelliği gösterir. Aburcubur yediğimizde ya da hamur işi tükettiğimizde mutlu hissetmemizin sebebi bir yandan da budur ancak fazla karbonhidrat tüketimi kalp ve damar sağlığı başta olmak üzere sağlığınız üzerinde kötü ekiler bırakır. Serotonini daha sağlıklı gıdalar üzerinden desteklemek sağlığınız için daha faydalıdır.
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