Tükettiğiniz besinler sizi daha mutlu biri yapabilir mi? Mutluluk hormonu (Serotonin) salgılatan besinler

Çikolata: Aslında sanıldığının aksine çikolata tek başına mutluluk hormonu salgılatan bir yiyecek değil ama yukarıdaki besinler gibi çikolata da triptofan açısından oldukça zengin. Bu da serotonine etkisini açıklıyor. Ayrıca çikolata, içerdiği feniletilamin ve teobromin gibi maddeler sayesinde ruh halini iyi etkileyen bir özellik de taşır.