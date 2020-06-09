Tukaş 525 milyon lira yatırımla fabrika kuracak

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Tukaş Gıda yurtiçi ve dışı pazarlarda büyümek için 525 milyon lira yatırım ile konserve ve dondurulmuş gıda fabrikası kurmaya karar verdi.

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre ilk üretime gelecek yıl başlanması planlanan tesis yıllık 300,000 ton domates, 100,000 ton patates ve 80,000 ton sebze işleme kapasitesine sahip olacak. 700 kişiye istihdam sağlayacak. Tukaş yatırım teşviki için de başvuruda bulunacak.