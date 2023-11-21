TÜİK verilerine göre 2023 yılında Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' araştırmaları sonucunda Türkiye'nin en mutlu şehirleri bu yıl belirlendi
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Her yıl TÜİK tarafından oluşturulan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonuçları paylaşıldı. 2023 yılı verilerine göre Türkiye'nin en mutlu şehirleri Sinop oldu.
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TÜRKİYE'NİN EN MUTLU İLLERİ 2023
1. SİNOP
Listenin birinci sırasında yer alan Sinop yüzde 77.66'lık oranla en mutlu şehir seçildi. 216.460 nüfuslu şehrin 3 tarafı denizle çevrili.
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2. AFYONKARAHİSAR
Yüzde 76.43 oranla Türkiye'nin ikinci en mutlu şehri Afyonkarahisar seçildi.
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3. BAYBURT
81.910 kayıtlı nüfusuyla Bayburt Türkiye'nin en az nüfusa sahip illerinden birisi. Nüfus oranının az olmasınarağmen yüzde 75.91 oranla en mutlu iller arasında üçüncü sırada yer alıyor.
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4. KIRIKKALE
Listenin 4. sırasında yer alan Kırıkkale yüzde 75.48'lik oranla en mutlu şehirlerden birisi seçildi.
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5. KÜTAHYA
279 bin 367'lik nüfusuyla listenin beşinci sırasında yer alan Kütahya'nın mutluluk oranı yüzde 73.76.
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6. ÇANKIRI
Yüzde 73.5'luk mutluluk oranı ile Çankırı listenin altıncı sırasında yer alıyor.
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7. DÜZCE
Türkiye'nin en son il olan şehri Düzce, yüzde 72.77'lik oranla listenin 7. sırasında yer alıyor.
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8. UŞAK
TÜİK verilerine göre Uşak ilinin mutluluk oranı yüzde 72.34.
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9. SİİRT
Listenin 9. sırasında yer alan Siirt'in mutluluk endeksi yüzde 71.65.
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10. ŞIRNAK
Listenin onuncu sırasında yer alan Şırnak'ın mutluluk endeksi yüzde 71.36.