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        TÜİK'ten açıklama: Manipüle edildi

        Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya tarafından medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerine yapılan sunumunda geçen yüzde 45-75 oranlarının bağlamından koparılarak farklı bir şekilde medyaya servis edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 00:06 Güncelleme: 11.07.2024 - 00:06
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        TÜİK'ten açıklama: Manipüle edildi
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        TÜİK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kurum Başkanımız Dr. Erhan Çetinkaya tarafından 8 Temmuz 2024 tarihinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerine yapılan sunumda yer alan ve toplantıda konuşulan hususların manipüle edildiği görülmektedir. Başkanımız bir soru üzerine 'yüzde 45-75 oranlarının her ikisi de son derece yüksek enflasyon oranlarıdır' ifadesini kullanmış olup açıklamalar bağlamından koparılarak maksatlı olarak medyaya farklı bir şekilde servis edilmiştir" denildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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