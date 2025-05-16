TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Gençlik 2024" araştırma sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yaş grubuna göre incelendiğinde, 2024'te genç nüfusun yüzde 30,5'inin 15-17, yüzde 19,9'unun 18-19, yüzde 28,8'inin 20-22 ve yüzde 20,8'inin 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

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2021-2023 yıllarına ilişkin "hayat tabloları" dikkate alındığında, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 77,3, erkekler için 74,7 ve kadınlar için 80 yıl olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için kalan yaşam süresinin ortalama 63,5 yıl, erkekler için 60,9 yıl ve kadınlar için 66,1 yıl olduğu belirlendi. Diğer bir ifadeyle 15 yaşına ulaşan genç kadınların genç erkeklerden ortalama 5,2 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi.

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Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olması dikkati çekti.

Genç erkek nüfusun 2024'te yüzde 96,6'sının hiç evlenmediği görülürken yüzde 3,3'ünün evli, yüzde 0,1'inin boşanmış olduğu kayıtlara geçti. Genç kadın nüfusun ise yüzde 87,8'inin hiç evlenmemiş, yüzde 11,7'sinin evli, yüzde 0,4'ünün ise boşanmış olduğu görüldü.

İç göç istatistiklerine göre, Türkiye'de 2024'te en fazla göç hareketliliğinin yaşandığı 20-24 yaş grubunun göç etme nedenleri incelendiğinde, bu hareketliliğin en büyük nedeninin eğitim olduğu ortaya çıktı. Gençlerin 231 bin 477'sinin eğitim, 94 bin 139'unun işe başlamak veya iş bulmak, 50 bin 8'inin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği belirlendi. KADINLARDA YÜKSEKÖĞRETİMDE NET OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 49 Türkiye'de 2022-2023 öğretim yılında yüzde 46 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2023-2024 öğretim yılında yüzde 42,7 oldu. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran yüzde 41,1 iken yüzde 36,7, kadınlarda ise yüzde 51,2 iken yüzde 49 olarak çıktı. REKLAM GENÇLERDE İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANLARI Hane Halkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre, gençlerde iş gücüne katılma oranı 2023'te yüzde 45,6 iken geçen yıl itibarıyla yüzde 47,2'ye çıktı. Genç erkeklerde 2023'te bu oran yüzde 57,4 iken geçen yıl yüzde 59,5, genç kadınlarda ise yüzde 33,1 iken 2024'te yüzde 34 olarak kayıtlara geçti. Gençlerde işsizlik oranı 2023'te yüzde 17,4 iken 2024'te yüzde 16,3 olarak hesaplandı. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2023'te yüzde 14,3 ve 2024'te yüzde 13,1 oldu. Genç kadınlarda bu oran 2023'te yüzde 23,2 iken geçen yıl itibarıyla yüzde 22,3 olarak belirlendi.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı geçen yıl yüzde 22,9 oldu. Bu oranın genç erkeklerde yüzde 16,2, genç kadınlarda yüzde 30,1 olduğu görüldü. Genç nüfusun istihdam oranı 2023'te yüzde 37,7 iken 2024'te yüzde 39,5'e yükseldi. Bu oran genç erkeklerde 2023'te yüzde 49,2 iken 2024'te yüzde 51,7, genç kadınlarda yüzde 25,4 iken yüzde 26,4'e çıktı. Sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2024'te yüzde 13'ünün tarım, yüzde 30,7'sinin sanayi, yüzde 56,3'ünün ise hizmet sektörlerinde yer aldığı tespit edildi. REKLAM İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 11,8'inin tarım, yüzde 35,9'unun sanayi, yüzde 52,3'ünün hizmet sektöründe yer aldığı belirlendi. Genç kadınların yüzde 15,4'ünün tarım, yüzde 19,9'unun sanayi, yüzde 64,7'sinin hizmet sektöründe çalıştığı kayıtlara geçti. Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin genel sağlık durumlarından memnuniyet oranı 2023'te yüzde 69,2 iken 2024'te yüzde 67,5 oldu. Genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet oranı ise bir önceki yıl yüzde 86,8 iken geçen yıl yüzde 87,2'ye yükseldi. Bu oran 2024'te genç erkeklerde yüzde 87,9, genç kadınlarda ise yüzde 86,5 oldu.

GENÇLERİN YÜZDE 11,2'Sİ KENDİNİ MUTSUZ HİSSEDİYOR Aynı araştırma sonuçlarına göre, 2024'te 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerden kendini mutlu hissettiğini belirtenler yüzde 49,6 iken kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 14,5 olarak kayıtlarda yer aldı. Geçen yıl, 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu hissettiğini belirtenler yüzde 51,8 iken kendini mutsuz hissettiğini belirtenler yüzde 11,2 olarak belirlendi. REKLAM Bu yaş grubundan kendini mutlu olarak hisseden erkekler yüzde 48,4 iken kendini mutsuz hissettiğini belirtenler yüzde 12,7 oldu. Genç kadınlarda mutlu hissedenler yüzde 55,4 iken kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 9,6 olarak tespit edildi. Gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında yüzde 45,3 ile sağlık ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 25,1 ile başarı, yüzde 15,1 ile sevgi izledi. Genç erkeklerde yüzde 40,9 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 29,3 ile başarı ve yüzde 16 ile para takip etti. Genç kadınlarda ise yüzde 50 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 20,5 ile başarı ve yüzde 20,2 ile sevgi oldu. GENÇLERİN YÜZDE 79,6'SI İŞİNDEN MEMNUN Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, 2024'te, gençlerin yüzde 79,6'sı işinden, yüzde 54,1'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti.

Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 81,2, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 56,3 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar yüzde 75,8 ve yüzde 49,2 olarak gerçekleşti. Gençlerin yüzde 65,4'ü geçen yıl itibarıyla, şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu ifade etti. Bu oran, genç erkeklerde yüzde 64,3 iken genç kadınlarda yüzde 66,6 oldu. Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, internet kullanım oranı 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta internet aracılığı ile yürüttüğü faaliyetlerde mesajlaşma yüzde 98,5 ile ilk sırayı alırken yüzde 95,7 ile sosyal medya üzerinden profil oluşturma ve içerik paylaşma ikinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 95,3 ile internet üzerinden sesli ve görüntülü arama yapma, yüzde 89,8 ile paylaşım sitelerinden video izleme takip etti. Gençlerin internette en az yürüttüğü faaliyet ise yüzde 6,2 ile toplumsal veya siyasal konuda çevrim içi tartışmaya/oylamaya katılma oldu.