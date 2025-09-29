Habertürk
        Temmuz ve Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yılın ikinci yarısına dair ekonomik tablo netleşmeye devam ediyor. Şimdi ise gözler, TÜİK'in açıklayacağı Eylül ayı rakamlarına çevrildi. Enflasyon açıklanmasına geri sayım devam ederken, AA Finans ve TCMB Eylül enflasyon beklenti anketini yayınlandı. Peki, 2025 Eylül enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

        • 1

          Eylül enflasyon rakamları, TÜİK tarafından ayın ilk haftasında ilan edilecek. Yılın ikinci yarısına dair ekonomik tablo şekillenirken, AA Finans ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon beklenti anketlerini yayınladı. Peki, 2025 Eylül enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, anket sonuçları ne diyor? İşte, merak edilen ayrıntılar…

        • 2

          2025 EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          TÜİK, Eylül enflasyon verilerini 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak.

        • 3

          2025 AĞUSTOS AYINDA ENFLASYON NE OLDU?

          2025 Ağustos ayı enflasyon rakamları, 3 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

          Buna göre enflasyon, Ağustos'ta aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu.

        • 4

          AA FİNANS EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİNİ YAYINLADI

          AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim Cuma günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

          Ankete katılan ekonomistlerin eylülde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,47 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 aralığında yer aldı.

          Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,47) bir önceki ay yüzde 32,95 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 32,31'e ineceği öngörülüyor.

          Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi eylül ayı itibarıyla yüzde 30,09 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 29,20 ile yüzde 32,54 aralığında yer aldı.

        • 5

          TCMB EYLÜL AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI

          TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

          Buna göre geçen ay yüzde 1,97 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,04'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,69'dan yüzde 29,86'ya çıktı.

          TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,84'ten 22,25'e, 24 ay sonrası için de yüzde 16,92'den 16,78'e geriledi.

          Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,9571'den 43,8544'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 48,3632'den 48,9583'e yükseldi.

          Bir önceki anket döneminde 20,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,9 milyar dolara çıkarken, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,5 milyar dolara yükseldi.

        • 6

          CARİ YIL SONU BEKLENTİSİ

          Ankette, cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,2 seviyesine çıkarken, gelecek yıl için yüzde 3,7 düzeyinde sabit kaldı.

          TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 40,56, ikinci toplantı beklentisi yüzde 38,34 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 36,17 oldu. Politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi ise yüzde 36,17 oldu.

          12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 27,32'ye indi.

