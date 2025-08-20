Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TÜİK 2025 Ağustos enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak, bu ay enflasyon düşecek mi, beklenti ne yönde, TCMB enflasyon tahmini nedir?

        TÜİK 2025 Ağustos verilerini ne zaman açıklayacak? 2026-2027 enflasyon tahmini ne oldu?

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımlayacağı Ağustos ayı enflasyon verileri, ekonomi gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Açıklanacak rakamlarla birlikte hem kira artış oranı netleşecek hem de yılın son çeyreğine dair ekonomik görünüm daha somut bir şekilde değerlendirilebilecek. Ağustos enflasyonundaki seyrin, piyasalar açısından faiz kararları ve fiyatlama davranışlarında belirleyici etkiler yaratması bekleniyor. Bununla birlikte, Merkez Bankası da yılın 3. Enflasyon Raporu'nu paylaşarak 2026-2027 dönemi için öngörülerini kamuoyuna sundu. Peki, 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 10:01 Güncelleme: 20.08.2025 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ekonomi gündeminde dikkatleri üzerine çeken gelişmelerin başında, TÜİK’in duyuracağı Ağustos ayı enflasyon rakamları geliyor. Açıklanacak verilerle birlikte Eylül ayında uygulanacak kira artış oranı kesinleşirken, memur ve emeklilerin maaş zammını şekillendiren 6 aylık enflasyon farkının ikinci aşaması da netlik kazanacak. Peki, 2025 yılı Ağustos ayı enflasyon verileri hangi tarihte kamuoyuna duyurulacak? İşte ayrıntılar…

        • 2

          2025 AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Ağustos enflasyon verileri, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

        • 3

          2025 TEMMUZ ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

          2025 Temmuz ayı enflasyon rakamları, 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

          Buna göre enflasyon, Temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu.

        • 4

          MERKEZ BANKASI 2026-2027 ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?

          TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nun tanıtımını gerçekleştirdi. İkinci raporda 2025 için enflasyon tahmini yüzde 24, 2026 sonu için yüzde 12, 2027 sonu için ise yüzde 8 olarak açıklanmıştı.

          Bugün ise Karahan "Önceki raporlarda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24 değerini, 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon ara hedeflerimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik" açıklamasında bulundu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgal planını onayladı
        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgal planını onayladı
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Avrupalı enerji devi Trump'ın rüzgarıyla savruldu
        Avrupalı enerji devi Trump'ın rüzgarıyla savruldu
        Polis memuru eşini ev için katletmiş!
        Polis memuru eşini ev için katletmiş!
        "Net ihracatçı firmaların döviz arzına yaptığı katkı sürüyor"
        "Net ihracatçı firmaların döviz arzına yaptığı katkı sürüyor"
        Berra 4 yaşındaydı... Havuzda öldüren havale!
        Berra 4 yaşındaydı... Havuzda öldüren havale!
        ABD çip devlerinden hisse almaya hazırlanıyor
        ABD çip devlerinden hisse almaya hazırlanıyor
        “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir”
        “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir”
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
        Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
        Netanyahu Avustralya'yı "İsrail'e ihanetle" suçladı
        Netanyahu Avustralya'yı "İsrail'e ihanetle" suçladı
        Sonbahar depresyonu kapıda mı? İşte başa çıkma yolları
        Sonbahar depresyonu kapıda mı? İşte başa çıkma yolları
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        Habertürk Anasayfa