"HERKES HAK ETTİĞİNİ YAŞIYOR"



2. Sayfa'nın haberine göre; Odabaş, "Herkes hak ettiği hayatı yaşıyor, yaşayacak da. Biz önümüze bakıyoruz. Bunları konuşmanın hiç anlamı yok. Ben her şeyi çoktan bitirdim" açıklamasını yaptı.