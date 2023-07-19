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        Haberler Magazin Tuğçe Tayfur'dan şantaj suçlaması - Magazin haberleri

        Tuğçe Tayfur'dan şantaj suçlaması

        Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa'yı kendisine şantaj yapmakla suçladı. Tayfur, "Seni adalete teslim ediyorum. Uzaklaştırma kararın olmasına rağmen durmuyorsun ama seni elbet savcılık yakalayacak ve hak ettiğin cezayı alacaksın" dedi. Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa hakkında hukuki süreç başlattı

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 22:02
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        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
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        Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur'dan şoke edici açıklamalar...

        35 yaşındaki Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa ile Eylül 2022'de nişanlandı. Tayfur ile Kalfa, nişan töreninden 16 gün sonra ayrıldı.

        Ayrılıktan bir süre sonra barışan Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa birkaç ay sonra yeniden ayrıldı.

        Tuğçe Tayfur, ayrılıktan birkaç ay sonra şoke edici açıklamalarda bulundu. Tayfur, Burak Kalfa'yı kendisine santaj yapmakla suçladı.

        Tuğçe Tayfur'un açıklamaları şöyle;

        Seni adalete teslim ediyorum. Uzaklaştırma kararın olmasına rağmen durmuyorsun ama seni elbet savcılık yakalayacak ve hak ettiğin cezayı alacaksın.

        Avukatım, hukuki süreci takip ediyor.

        Beni sahipsiz sandın ama değilim Burak Efendi...

        Arkamda beni seven bir sürü insan var ve onların manevi desteğiyle bu hukuk savaşına giriyorum.

        Ben artık 6 aydır yaptığın psikolojik şiddete, küfürlerine, tehditlerine, santajlarına karşı sessiz kalmayacağım. Senin nasıl biri olduğunu öğrenip ayrılmak istediğimde beni eve kilitlediğin günler için, beni yumruklayıp " İstediğim mekânda sahneye çıkacaksın" dediğin günler için, siyasete girmek için adımı kullandığın günler için, annemi babamı beni zarar vermekle tehdit ettiğin için ben gemileri yaktım artık!

        Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah artık öyle büyük ki kimseden korkmuyorum!!!

        Benimle birlikte birkaç kadının daha canını yaktığını biliyorum ve eminim onlar da sessiz kalmayacak!

        Başına gelecek her şeyden sen sorumlusun Burak Kalfa!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tuğçe Tayfur
        #Burak Kalfa
        #ferdi tayfur
        #Necla Nazır
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