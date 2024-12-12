Tuğçe Kandemir anne oldu
Tuğçe Kandemir, eşi Abdullah Karatay ile ilk çocuklarına kavuştu. Erkek bebek dünyaya getiren Kandemir, oğluna Demir adını verdi
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Aralık 2023'te Abdullah Karatay ile nikâh masasına oturan Tuğçe Kandemir, bu sabah, anne oldu.
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İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Tuğçe Kandemir, erkek bebek dünyaya getirdi.
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Oğluna Demir adını veren şarkıcı, doğumndan hemen sonra hastanede çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medyadan yayımladı.
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"9 AYLIK SERÜVENİN SONUNA GELDİK"
Hastane odasını da oğulları için süsleyen Tuğçe Kandemir, dün doğuma girmeden önce; "9 aylık harika bir serüvenin sonuna geldik. Allah'ın izniyle minik Demir yarın sabah kollarımızda olacak inşallah. Bol bol dualarınızı bekliyorum" mesajını yayımlamıştı.