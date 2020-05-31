Bazı takipçileri ise Aral'ı kendi reklamını yapmakla suçladı.

Takipçileri, "Kiralık arabalara binip hava atıyorsunuz", "Araba kimbilir hangi manitanın arabası bir bitmediniz.", "Milletin arabasına binip paylaşıyorsunuz. Ruhsat paylaş" gibi yorumlarda bulundu.





Aral ise eleştirilere karşı aracın ruhsatını paylaştı.