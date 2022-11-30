

Bu yıl Almanya’daki Filmakademie Baden-Württemberg okuluna, Suzanne Smith (İngiltere), Annette Trumel (France), Cassandra Han (Amerika Birleşik Devletleri), Nina Haun (Almanya), Lana Veenke (Amerika Birleşik Devletleri), Kristina Kolyte (Litvanya), Jo Monteiro (Portekiz), Piotr Bartuszek (Polonya) gibi ünlü cast direktörlerinden oluşan jüri tarafından tüm dünyadan 400’ü aşkın oyuncu arasından 12 kişi seçildi. Okula seçilen isimlerden biri olan Tuğçe Altuğ, okulun profesyonel oyuncular için İngilizce olarak düzenlediği Kamera-Önü Oyunculuk Atölyesi’nde tüm dünyadan çok önemli eğitimciler, cast direktörleri, yapımcılar, yönetmenler ve ajanslar bir araya gelecek.

Tuğçe Altuğ, Sundance Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan “Kelebekler” filmiyle de ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödüller aldı.

Program boyunca Cathy Haase, Emily Cox, Christian Wagner, Lana Veenker, Amanda Brennan, Oliver Dressnandt, David Juarez, Simone Dietrich gibi isimlerle çalışacak olan Altuğ ayrıca, Maria Schrader, (Unorthodox dizisinin yönetmeni), Ether King (Unorthodox dizisinin cast direktörü), Jan Mojto (film yapımcısı) gibi isimlerin de MasterClass’ına katılacak.

Tuğçe Altuğ, 2016 yılında “Kabileler” adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri’nde ve Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü. Altuğ, Sundance Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan “Kelebekler” filmiyle de ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödüller aldı. Başarılı oyuncu son olarak GalataPerform’un sahneye koyduğu, Katalan oyun yazarı Joan Yago imzalı “Fairfly” oyunuyla tiyatroseverlerle buluşuyor.