Tuğçe Açıkgöz kimdir? Tuğçe Açıkgöz kaç yaşında ve nereli? Soruları araştırılıyor. Kaan Yıldırım ile ilişki yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Tuğçe Açıkgöz merak ediliyor. Peki, Tuğçe Açıkgöz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte Tuğçe Açıkgöz hakkında...

TUĞÇE AÇIKGÖZ KİMDİR?

Tuğçe Açıkgöz, 10 Şubat 1993 yılında Ankara'da doğmuştur. Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Açıkgöz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk-Genç Eğitim Birimi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Oyuncu, Halen aynı birimde asistan olarak görev yapmaktadır.

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Alaturka filmi ile yaşayan Açıkgöz, 2015’te Yaz’ın Öyküsü, 2019’da Leke, 2021’de Sol Yanım, 2021’de Menajerimi Ara ve son olarak Börü’de rol alan başarılı oyuncu performansı ile büyük beğeni toplamıştı.

ROL ALDIĞI PROJELER

2019 : Leke (Şirin karakteri) (TV Dizisi)

2016 : Baba Mirası (Sinema Filmi)

2015 : Yaz'ın Öyküsü (Ekim karakteri) (TV Dizisi)

2014 : Alev (TV Filmi)

2011 : Ağlama Ne Olur (TV Filmi)

2007 : Vatan Sağolsun (Elif karakteri) (TV Dizisi)

2005 : Babam Geri Döndü (Yeşim karakteri) (TV Filmi)

2005 : Alaturka (Tuğçe karakteri) (TV Filmi)