Çanakkale'de olay, 30 Ekim 2024 tarihinde saat 02.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi.

Restoratör Tuğba Yavaş (39), oturduğu apartmanın 5'inci katındaki dairesinin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düştü.

DHA'daki habere göre komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba Yavaş, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İlk duruşmanın ardından dava Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince ele alındı. Bu arada sanık Alptekin Yavaş'ın avukatları, yeni duruşma öncesi tutukluluk için itiraz etti. Mahkeme ise sanık Yavaş'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

"YAPMAZSIN' SÖZÜNÜ KIYAMAZSIN ANLAMINDA SÖYLEDİM"

Hakkındaki suçlamaları reddeden Yavaş, "Olay anında 'Yapmazsın' sözünü, bana ve ortak çocuğumuza kıyamayacağı anlamında söyledim. Bu cümleyi intihar iradesini güçlendirmek amacıyla söylemedim" dedi. Sanık savunmasının ardından Tuğba Yavaş'ın yakınları şikayetçi sıfatıyla dinlendi.

"KIZIM DURDUK YERE KENDİNİ ATMADI"

Prof. Dr. Alptekin Yavaş'tan şikayetçi olduğunu söyleyen baba Mustafa Babayiğit, "Kızım durduk yere kendini atmadı" ifadelerini kullandı. Anne İsminaz Anıl ise "İntihar edecek çocuk mevlit hazırlığı yapmaz. Bu olaydan sonra Alptekin Yavaş bize torunumuzu göstermiyor. Çocuğumu ben ondan daha iyi yetiştiririm" diye konuştu.

3. DURUŞMA 30 HAZİRAN'DA

Sanık ve müşteki yakınlarının ifadesinin alınmasının ardından hakim, sanık Alptekin Yavaş'ın tutuksuz yargılanmasının devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.