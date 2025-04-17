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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tuğba Yavaş'ın ölümü! "Yapmazsın" sözü intihara sürükler mi | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Bu dava çok konuşulur... "Yapmazsın" sözü intihara sürükler mi?

        Çanakkale'de, restoratör 39 yaşındaki Tuğba Yavaş'ın, 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşüp, hayatını kaybetmesiyle ilgili olayda 'başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan tutuksuz yargılanan eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş (49), hakkındaki suçlamaları reddetti. Yavaş, "Olay anında 'Yapmazsın' sözünü, bana ve ortak çocuğumuza kıyamayacağı anlamında söyledim. Bu cümleyi intihar iradesini güçlendirmek amacıyla söylemedim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 08:41 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:25
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        Bu dava çok konuşulur... "Yapmazsın" sözü intihara sürükler mi?
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        Çanakkale'de olay, 30 Ekim 2024 tarihinde saat 02.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi.

        Restoratör Tuğba Yavaş (39), oturduğu apartmanın 5'inci katındaki dairesinin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düştü.

        TUĞBA HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'daki habere göre komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba Yavaş, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        EŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Soruşturma başlatan polis, Tuğba Yavaş'ın eşi ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın (49) ifadesine başvurdu. Prof. Dr. Yavaş, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

        İNTİHARA SÜRÜKLEMEKTEN TUTUKLANDI

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının ardından Prof. Dr. Yavaş hakkında 'başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan dava açıldı.

        KOCASI SERBEST BIRAKILDI

        İlk duruşmanın ardından dava Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince ele alındı. Bu arada sanık Alptekin Yavaş'ın avukatları, yeni duruşma öncesi tutukluluk için itiraz etti. Mahkeme ise sanık Yavaş'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

        2. KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Çanakkale 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın 2'nci duruşması dün görüldü. Tuğba Yavaş'ın yakınları ve tutuksuz yargılanan sanık Prof. Dr. Alptekin Yavaş duruşma salonunda hazır bulundu.

        "YAPMAZSIN' SÖZÜNÜ KIYAMAZSIN ANLAMINDA SÖYLEDİM"

        Hakkındaki suçlamaları reddeden Yavaş, "Olay anında 'Yapmazsın' sözünü, bana ve ortak çocuğumuza kıyamayacağı anlamında söyledim. Bu cümleyi intihar iradesini güçlendirmek amacıyla söylemedim" dedi. Sanık savunmasının ardından Tuğba Yavaş'ın yakınları şikayetçi sıfatıyla dinlendi.

        "KIZIM DURDUK YERE KENDİNİ ATMADI"

        Prof. Dr. Alptekin Yavaş'tan şikayetçi olduğunu söyleyen baba Mustafa Babayiğit, "Kızım durduk yere kendini atmadı" ifadelerini kullandı. Anne İsminaz Anıl ise "İntihar edecek çocuk mevlit hazırlığı yapmaz. Bu olaydan sonra Alptekin Yavaş bize torunumuzu göstermiyor. Çocuğumu ben ondan daha iyi yetiştiririm" diye konuştu.

        3. DURUŞMA 30 HAZİRAN'DA

        Sanık ve müşteki yakınlarının ifadesinin alınmasının ardından hakim, sanık Alptekin Yavaş'ın tutuksuz yargılanmasının devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.

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        #Tuğba Yavaş
        #Çanakkale
        #Son dakika haberler
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