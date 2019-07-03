Sahnelerin başarılı ismi Tuğba Özerk, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Beyazlar içerisindeki şık kombiniyle objektiflere takılan Özerk, bir restoranda öğle yemeği yiyip menajeriyle toplantı yaptı.

Toplantı sonrası kendine yöneltilen sorulara cevap veren başarılı şarkıcı, "Önümüzdeki günlerde sevgili Fikret Şeneş’in 'Saygı' albümünde yer alacağım. Söyleyeceğim şarkı belli ama şu an söyleyemiyorum. Albüm çıkmaya yakın duyarsınız" dedi.

Kendi single parçası için de stüdyoda yoğun mesai harcadığını dile getiren Özerk, "Eylül ayı gibi bir single parçası çıkarmayı düşünüyorum. Bunun yanı sıra yoğun bir konser takviminiz var. Konserden konsere koşturuyoruz" açıklamasında bulundu.