Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan orman yangınında büyük hasar gören Kalemler Mahallesi'ndeki fidan dikimi etkinliğine katılan Tuğba Özay, ağacının ismini 'Tuğba Ağacı' koydu. Ünlü manken, "Tuğba Ağacı cennette ters olarak yetişen bir ağaçtır. Benim ismim de bu ağaçtan gelmektedir" dedi.
"ÇOK KORKUNÇ BİR OLAY YAŞADIK"
Muhabirlerle sohbet eden Özay, “Ben tabiatın kızı olarak anılan bir insanım. Doğayı çok seviyorum. 20 yıldır Manavgat’ta yaşıyorum. Yıllardır Manavgat’ı duyuran bir anlamda Manavgat’ın sesi olan bir insanım. Her zaman Manavgat’ın çok özel çok güzel bir bölge olduğunu söyleyip, doğal güzelliklerini duyurdum. Maalesef son yaşanılan olaylarla Manavgat’ta yaşanan yangınlarla faciayı duyuran insan oldum. Çok korkunç bir olay yaşadık. Ben olayın üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen bu travmayı üzerimden atabilmiş değilim. Kalp ağrısı, kalp sancısı yaşıyorum. Ciddi bir sağlık sorunu yaşadım ve hala yaşıyorum. Ben burada ikinci kez böylesine büyük bir felaketi yaşayan kişi olarak inanın bu olaydan çok etkilendim. Ben ağaçlara sarılan, ağaçları ve hayvanları seven onları sevgiyle kucaklayan bir insanım. Bugünün benim için ayrı bir anlamı var, bugünü Manavgat’ın doğuşu olarak kabul ediyorum. Bugün buraya Manavgat’ın küllerinden yeniden doğması için ağaç dikmeye gelen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
"EN GÜZEL MİRAS ORMANLARIMIZDIR"
Doğanın kendisini sürekli yenilediğini belirten Özay, "Belki bizler bu ağaçların büyüdüğünü göremeyeceğiz ama bizden sonraki nesiller görecekler. Bizden sonraki nesillere bırakabileceğimiz en güzel, en büyük miras ormanlarımızdır." şeklinde konuştu.
Tuğba Özay, yaşanan orman yangınlarının gelecek yıllarda yaşanmaması için gerekli önlemlerin vakit geçirmeden alınması gerektiğini sözlerine ekledi.
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