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Tuğba Özay, Manavgat'a gitti: Felç geçirmemi istediniz! - Magazin haberleri

Tuğba Özay, Manavgat'a gitti: Felç geçirmemi istediniz!

Manavgat'taki yangında çiftliği alevler arasında kalan ve felç geçirdiğini söyleyen manken Tuğba Özay, daha sonra da İstanbul'daki bir kuyumcunun açılışında görüntülenmesi nedeniyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Antalya'ya giderek çiftliğinden son görüntüleri paylaşan Özay, "Ne istediniz biliyor musunuz? Daha fazla acı çekmemi!" diyerek, kendisini reklam yapmakla suçlayanlara tepki gösterdi

02.08.2021 - 14:18 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın nedeniyle 7 vatandaşımız yaşamını yitirirken, yüzlerce ev ve çok sayıda canlı da hayatını kaybetti. Yangınların tehdit ettiği yerlerden biri de manken Tuğba Özay'ın çiftliğinin bulunduğu bölge oldu.

  • Özay, çiftliğinin yanma tehlikesinin ardından çektiği videoda, felç geçirdiğini ve ardından hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

  • Ünlü manken, Tarçın adını verdiği tayı da yoğun dumana maruz kalarak yaşamını yitirmişti. Özay, üzüntüsünü Instagram’da paylaştığı bu fotoğrafla dile getirmişti.

  • AÇILIŞA KATILMASINA TEPKİ YAĞMIŞTI

    Daha sonra İstanbul'daki bir açılışta görüntülenen manken, yangının etkileri sürerken açılışa katılması nedeniyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

    Açılışta kurdele kesen ünlü mankene, "Felç geçirdim!' diye ağlıyordun, şimdi güle oynaya açılıştasın" ve "Yangını ne çabuk unuttun?" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

  • "ACI ÇEKMEMİ İSTEDİNİZ!"

    Daha sonra soluğu Manavgat'ta alan Tuğba Özay, evinin son halini paylaştı. Kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından yanıt veren Özay, şu ifadeleri kullandı:

    Ne istediniz biliyor musunuz? Daha fazla acı çekmemi, daha çok yanmamı, daha çok gözyaşı dökmemi! Ne istediniz biliyor musunuz; 'Felç geçiriyorum!' dediğimde beni kendime geleyim diye tokatlayarak, ağlayarak hastaneye yetiştiren arkadaşlarım ve doktorlarımız sayesinde bedenimde oluşabilecek geçici ya da kalıcı travmanın neden bu kadar çabuk vücudumu terk ettiğine kızdınız. Evet, istediğiniz bu! Felç olmamı istediniz. Yangının başladığı ilk gün daha İstanbul'dayken çığlık çığlığa, ağlaya ağlaya 'Ülkemiz yanıyor, Manavgat yanıyor yetişin!' diye haykırdığımda ciddiye bile almadınız belki de...

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