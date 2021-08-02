"BEN TABİATIN KIZIYIM!"



Ben ki 14 sene önce çıkan yangın sonrası toprak yeşerip ağaçlar büyümeye başladığında gidip de o ağaçlarla boyumu karşılaştıran 'Hah işte büyüyorlar, ben ölmeden büyüyecekler, yine göreceğiz ağaçlarımızı dev gibi...' diye sevinmeye çalışan insanım! Ben ki çiğnediği sakızın jelatinini, içtiği suyun kapağını çöp bulana dek cebinde, çantasında taşıyan insanım! Ben ki daha düne kadar 'Cennetim...' dediğim yerde her sabah doğadaki tüm canlılar için kalan en ufak bir yemeği doğaya bırakan insanım! Yediği meyvenin çekirdeklerini çöpe atmayıp tabiata, toprağa atan insanım! Ben ki birçok zaman yabancı bir araç gördüğünde durdurup nereye gittiğini soran, sorgulayan insanım hem de korkusuzca! Hem de tek başıma ormana yürüyüşe çıkmış olsam bile... Çünkü ormanın derinliklerine getirip de hafriyatını, dev çöplerini ve yığanları gördü bu gözler! Elleriyle topladı birçok zaman ormandan, ırmaktan cam kırıklarını. Ben ki tabiatın kızıyım!