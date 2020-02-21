Survivor Tuğba Melis Türk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Tuğba Melis Türk, Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yer alan iddialı isimler arasında bulunuyor. İşte Survivor Tuğba Melis Türk'ün hayatı hakkında merak edilenler...

TUĞBA MELİS TÜRK HAYATI

Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya’da doğmuştur. Baba tarafı Azeri kökenlidir. Ailesi ile birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmişlerdir. İstanbul’da yaşamaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dram ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Akademi Neo’da oyunculuk dersleri aldı. Ayakkabı ve şapka tutkunu olan Tuğba Melis Türk, çileği çok sevdiğini söylüyor. Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci olmuştur. 2011 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasında birinci oldu.