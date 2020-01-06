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Instagram'da 85 binin üstünde takipçisi olan Tuğba Ekinci, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ekinci, yazın aynada çekildiği bir fotoğrafı "Bunlar kışın lazım" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcının yaptığı paylaşıma takipçileri, "Ne zaman yaşlanacaksın?" ve "İçimiz dondu" gibi çok sayıda yorumlar yaptı.