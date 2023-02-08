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Tugay Mercan: Hatay'daki kuzenime ulaşılamıyor

Tugay Mercan, Hatay'ı da etkileyen depremlerin ardından kuzenine ulaşamadığını dile getirdi. Ünlü oyuncu, "Lütfen yardım ekibi yollayalım" diyerek, çağrıda bulundu

Giriş: 08.02.2023 - 10:07 | Güncelleme: ABONE OL
Tugay Mercan: Hatay'daki kuzenime ulaşılamıyor - Magazin haberleri
"Hatay'daki kuzenime ulaşılamıyor"
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10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7,7 şiddetindeki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden olmuştu. Deprem Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarsmıştı. Hatay da etkilenen bu iller arasında olmuştu.

"HATAY'DAKİ KUZENİME ULAŞILAMIYOR"

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından oyuncu Tugay Mercan da Hatay'da bulunan kuzenine ulaşamadığını ifade etti. Konuyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mercan, paylaşımında adresi bilgisi de verdi.

Oyuncu, "Arkadaşlar Hatay'daki kuzenime ulaşılamıyor. Lütfen yardım ekibi yollayalım" şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: Instagram

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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