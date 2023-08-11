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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tarsus'ta tüfekli, bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü, 12 yaralı

        Tarsus'ta tüfekli, bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü, 12 yaralı

        Mersin Tarsus'ta iki grup arasında başlayan tartışma pompalı tüfek, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda saçmaların isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 01:38
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        Tüfekli, bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü, 12 yaralı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan pompalı tüfek ve bıçakların da kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Tarsus'a bağlı Öğretmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Rasim Dokur Bulvarı üzerinde bulunan oto kiralama işletmesi sahibi D.U.Y. (29) ile otomobil sürücüsü A.A.T. arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        RASTGELE ATEŞ AÇTI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Taraflar arasında gerginlik artarken oto kiralama dükkanının sahibi D.U.Y, iş yerinden aldığı pompalı av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Yaşanan arbede sırasında iki taraftan Yakup T. (17), T.T. (44), M.T. (51), M.T. (42), Y. T. (21), S.T. (19), B.T. (26), D.U.Y, G.Y. (35), C.M.Y. (26), S.Y. (37) ve H.Ç. (20), saçma, bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı.

        AĞIR YARALI KİŞİ KURTARILAMADI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Yakup T. ile 12 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; Yakup T, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş çaplı önlem alan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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