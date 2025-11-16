Tüfekle etrafı taradı: 1'i polis 4 yaralı

DHA'nın haberine göre; olay, gece saat 04.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.A. isimli şüpheli pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalar olay anında yoldan geçen 3 kişiyi yaraladı.

5 ADET SUÇ KAYDI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören şüpheli S.A., tüfeğiyle yeniden ateş etmeye başladı.

Çıkan saçmalar bu kez ekip otosuna ve 1 polis memuruna isabet etti. Ekiplerin uzun uğraşının ardından S.A. gözaltına alındı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelinin 5 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

