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        TÜBİTAK Türkiye'yi karış karış tarayacak, diri fay haritasını çıkaracak

        TÜBİTAK; AFAD, MTA, Türkiye Belediyeler Birliği, 22 üniversite ve 190 araştırmacıyla birlikte Türkiye'nin diri fay haritasını çıkaracak. Türkiye'yi karış karış inceleyecek olan ekip, iki yıl boyunca tüm orta ve yüksek büyüklükteki deprem oluşturabilecek diri fay hatlarını belirleyecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 07:40 Güncelleme: 03.11.2023 - 07:40
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        Türkiye karış karış taranacak!
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        Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, önceki gün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katıldığı törenle tanıtımı yapılan 'Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Projesi'nin tarihte bir ilk olduğunu söyledi. Mandal, "Belki de dünyada örnek olabilecek bir çalışma. Türkiye karış karış taranacak, tüm orta ve yüksek büyüklükteki deprem oluşturabilecek diri fay hatları çıkarılacak" dedi.

        TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK koordinesinde, AFAD, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Türkiye Belediyelere Birliği iş birliğinde yürütülecek projede 14 yürütücü üniversite, 22 katılımcı üniversiteden 190 araştırmacının görev yapacağını belirtti. Mandal, Türkiye'deki her deprem sonrasında diri aktif fay hatlarının gündeme geldiğini, 'bir sonraki kırılma nerede olacak' diye bu hatlar üzerine bir takım yorumlar yapıldığı söyledi.

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        "190 ARAŞTIRMACI 2 YIL ÇALIŞACAK"

        Bu çalışma ile tüm hatların taranacağını aktaran Mandal, "Türkiye´nin tüm aktif diri fay hatlarında depremler kaç yılda bir tekrar ediyor, hangi büyüklükte tekrar etme riski var ve depremin riski nasıl olacak? Ona göre şehirlerin, bölgelerin, sanayilerin haritalarının bile gözden geçirilmesi gerekecek. Yapılan çalışma aslında Türkiye için bir tarih. Belki de dünyada örnek olabilecek şekildeki bir çalışma" dedi.

        Bu alandaki tüm ilgili kurumların bu proje için bir araya geldiğini ifade eden Mandal, "TÜBİTAK bu projenin koordinasyonunda. Aynı zamanda AFAD, MTA ve TBB kamu anlamında buna ihtiyaç duyan kurumlar noktasında. Bununla ilgili Türkiye´deki 14 üniversitenin yürütücü, 22 üniversitenin de katılımcı olduğu 190 araştırmacı bulunuyor. Bu araştırmacılarımız 2 yıl boyunca Türkiye´nin karış karış 5,5 ve üzerindeki fay hatlarının hem güncellenmesi, hem de eksikleri varsa tamamlanması noktasında çalışacak" diye konuştu.

        "DİRİ FAY HATLARI ÇIKARILACAK"

        Başkan Mandal, Türkiye´deki 128 fay segmenti üzerinde çalışma yapılacağını vurgulayarak, "AFAD bu süreçte deprem direnci ve bu riskin azaltılmasına yönelik olan sürecin sorumlusu. Dolayısıyla onlar için çok kıymetli bir veri oluşmuş olacak. Bu sürecin en önemli paydaşlarından olan TBB vasıtasıyla yereldeki uygulaması olacak. Türkiye Cumhuriyeti´nin tarihinde benim bilgim dahilinde böyle bir çapta, bu genişlikte bir çalışma ilk kez yapılıyor olacak. Türkiye karış karış bu anlamda taranacak, tüm orta ve yüksek büyüklükteki deprem oluşturabilecek diri fay hatları çıkarılacak" ifadelerini kullandı.

        "HENDEKLER KAZILACAK"

        Mandal, amaçlarının bu süreci hızlı bir şekilde tamamlamak olduğunu belirterek, "Bu çalışma ile Türkiye'nin özellikle coğrafyamız açısında da iklim değişikliği ile beraber çok zorlayıcı parametrenin eş zamanlı değerlendirilebilme imkanını da oluşturacak. İlk çalışmalar önceki gün başladı. Şu an sahadalar. Eş zamanlı olarak Türkiye´nin her tarafında bu çalışmalar gerçekleşiyor. O bölgelerde hendekler kazılacak. O hendekler vasıtasıyla kaç yılda bu depremler devam ediyor araştırılacak. Dolayısıyla bu da bir sonraki depremin ne zaman olabileceğini, depremin büyüklüğünün ne kadar olacağı ve geometrisinin nasıl olacak gibi her şey bilimsel verilerle ortaya konulacak. Dolayısıyla ben bu çalışmanın depremle iç içe yaşayan birçok ülkeye de örnek bir model olacağını düşünüyorum" dedi.

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        #Fay hattı
        #TÜBİTAK
        #son dakika haberi
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