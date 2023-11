Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, önceki gün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katıldığı törenle tanıtımı yapılan 'Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Projesi'nin tarihte bir ilk olduğunu söyledi. Mandal, "Belki de dünyada örnek olabilecek bir çalışma. Türkiye karış karış taranacak, tüm orta ve yüksek büyüklükteki deprem oluşturabilecek diri fay hatları çıkarılacak" dedi.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK koordinesinde, AFAD, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Türkiye Belediyelere Birliği iş birliğinde yürütülecek projede 14 yürütücü üniversite, 22 katılımcı üniversiteden 190 araştırmacının görev yapacağını belirtti. Mandal, Türkiye'deki her deprem sonrasında diri aktif fay hatlarının gündeme geldiğini, 'bir sonraki kırılma nerede olacak' diye bu hatlar üzerine bir takım yorumlar yapıldığı söyledi.

"HENDEKLER KAZILACAK"

Mandal, amaçlarının bu süreci hızlı bir şekilde tamamlamak olduğunu belirterek, "Bu çalışma ile Türkiye'nin özellikle coğrafyamız açısında da iklim değişikliği ile beraber çok zorlayıcı parametrenin eş zamanlı değerlendirilebilme imkanını da oluşturacak. İlk çalışmalar önceki gün başladı. Şu an sahadalar. Eş zamanlı olarak Türkiye´nin her tarafında bu çalışmalar gerçekleşiyor. O bölgelerde hendekler kazılacak. O hendekler vasıtasıyla kaç yılda bu depremler devam ediyor araştırılacak. Dolayısıyla bu da bir sonraki depremin ne zaman olabileceğini, depremin büyüklüğünün ne kadar olacağı ve geometrisinin nasıl olacak gibi her şey bilimsel verilerle ortaya konulacak. Dolayısıyla ben bu çalışmanın depremle iç içe yaşayan birçok ülkeye de örnek bir model olacağını düşünüyorum" dedi.