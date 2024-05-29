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Bakan Kacır, “TEKNOFEST kuşağımız için ülkemizin tüm kaynaklarını seferber etmeye devam ediyoruz. Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları da bu azmin, çabanın ve cesaretin ürünlerinden biridir” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; araştırma desteklerinden bilim merkezlerine, burslardan festivallere, laboratuvarlardan şenliklere kadar gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturacak her adımı attıklarını belirten Bakan Kacır, şunları söyledi:

TEKNOFEST’E DAVET

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’le; yarışmalara katılan gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyor, bilim ve teknoloji yolculuğunda onlarla birlikte yol yürüyoruz. Bu yıl 2-6 Ekim tarihlerinde Adana’da gerçekleştireceğimiz TEKNOFEST’e şimdiden 1 milyon 600 binden fazla yarışmacının başvurduğunu görmekten iftihar ediyoruz. Her birinizi bu heyecana ortak olmak üzere Adana’ya davet ediyorum. TEKNOFEST’te; finalini yaptığımız “Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları”na da gençlerimizi bekliyoruz.

REKLAM DENEYAP 81 ilimizin tamamında kurduğumuz Deneyap Teknoloji Atölyeleri’mizde gençlerimizi bilim ve teknoloji dünyasıyla tanıştırıyoruz. Robotikten kodlamaya, tasarım ve programlamaya, nesnelerin internetinden havacılık ve uzay teknolojilerine kadar birçok teknoloji alanında 36 aylık ücretsiz eğitim imkânı sunuyoruz. TEKNOLOJİ GELİŞTİREN GENÇLİK Teknoloji geliştiren bir gençliğin peşinde; bilim fuarları, bilim şenlikleri ve bilim söyleşileri ile bilimi gençlerimizle buluşturmaya gayret ediyoruz. Son 3 yılda 4 bin 777 bilim söyleşisiyle 600 binden fazla öğrenciyi bilim insanlarıyla bir araya getirdik, öğrencilerimizde bilime yönelik ilgiyi ve bilim okuryazarlığını pekiştirdik.

BİLİMSEL FARKINDALIK Geçtiğimiz yıl desteklediğimiz 3 bin 500’e yakın bilim fuarı ile 250 bin öğrencimiz ve 3 milyon ziyaretçimizde bilimsel farkındalığı yeşerttik. Son 2 yılda destek verdiğimiz 101 bilim şenliğinde 9 milyonun üzerinde vatandaşımızı bilimle buluşturup onlara bilimin eğlenceli dünyasını keşfetme fırsatı sunduk. Bu yıl da 57 bilim şenliği daha gerçekleştirerek bilimin eğlenceli dünyasını öğrencilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırmak adına, yurdumuzun dört bir yanında kurduğumuz 12 büyük ölçekli, 19 ilçe ölçekli bilim merkezlerinde 2 milyondan fazla gencimize eğitim atölyelerimizde kendilerini keşfetme imkanı sağlıyoruz.

REKLAM BİLİM OLİMPİYATLARI Bilim Olimpiyatlarımızla; gençlerimizin bilimsel gelişimine katkı sağlıyor, bilim ve teknoloji dünyasına adım atmalarına imkân tanıyoruz. Ulusal olimpiyatlarımızda başarı gösteren öğrencilerimizden oluşturulan milli olimpiyat takımlarımızla geçtiğimiz yıl 6 uluslararası ve 10 bölgesel bilim olimpiyatına katılım sağladık. Öğrencilerimiz 12 Altın, 28 Gümüş, 35 Bronz madalya ve 4 mansiyon elde ederek, ülkemiz tarihinde bir rekora imza attı. TEKNOFEST kuşağımız için ülkemizin tüm kaynaklarını seferber etmeye devam ediyoruz. TÜBİTAK PROJE YARIŞMALARI Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları da işte bu azmin, bu çabanın, bu cesaretin ürünlerinden biridir. TÜBİTAK Proje Yarışmaları ile 55 yıldır lise, 18 yıldır ortaokul öğrencilerimize bilimsel çalışmalar yapma imkânı sunuyoruz. Araştırma kültürlerini geliştirmelerine ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlıyor, gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Yıllar içerisinde gelişen, büyüyen, öğrencilerimiz için önemli bir teşvik kaynağı hâline gelen yarışmalarımızın ödül töreninde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir heyecan kaynağı.

ORTAOKUL VE LİSE Ortaokul ve lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmalarına 60 bin 667 öğrencimizden 39 bin 778 proje başvurusu aldık. Rakamlar gençlerimizin araştırmaya, geliştirmeye, bilime, teknolojiye olan ilgilerinin işaretidir. Bugün, bölge aşaması proje değerlendirmeleri sonucunda belirlenen finalist 384 proje sahibi 808 öğrencinin ve toplam 384 danışman öğretmenin katılımıyla final sergisini ve ödül törenini gerçekleştiriyoruz. REKLAM FİNAL YARIŞMASI Final yarışması kapsamında yapılacak proje değerlendirmeleri sonucunda her alanda 1 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük ve 3 de teşvik ödülü vereceğiz. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda toplam 108 projeye; Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda ise toplam 90 projeye ödüllerini takdim edeceğiz.

GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ Bakanlığımız ve TÜBİTAK vasıtasıyla sadece ortaokul ve lise yıllarınızda değil; eğitim hayatınızın her aşamasında ve daha sonrasında da hayallerinizi gerçekleştirmeniz için daima yanınızda olacağız. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrasında da gençlerimize olan desteklerimiz geniş bir alanda devam ediyor. 2002’den bugüne; lisans ve lisansüstü öğrencilerimize yönelik TÜBİTAK burs ve destek programlarımız kapsamında, 118 binden fazla öğrenciye toplam 15,7 milyar lira destek verdik. STAR PROGRAMI TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) ile genç araştırmacılarımızın bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini harekete geçirdik, Ar-Ge ve inovasyon dünyasında aktif rol üstlenmeleri için onlara fırsatlar sunduk. Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile ön lisans ve lisans öğrencilerimizin proje hazırlama kültürlerini geliştiriyoruz.

REKLAM PROJELER GİRİŞİME DÖNÜŞÜYOR Sanayi alanında araştırma yapmak isteyen ön lisans ve lisans öğrencilerimiz için ise Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı ile gençlerimizin reel sektörde yürüttükleri projelerde yanında yer alıyoruz. Girişimcilik Destek Programı (BiGG) ile gençlerimize projelerini girişime dönüştürme imkânı sağlıyoruz. Bu salonda yarınlarımızın umudu olarak, bir inci tanesi misali parlayan gençlerimiz büyük ve güçlü Türkiye yolunda kilit rol oynayacak bilim insanları ve girişimci adaylarıdır. Geleceğin Aziz Sancarları, Alper Gezeravcıları, Selçuk Bayraktarları buradadır.

TEKNOFEST KUŞAĞI Bugün 29 Mayıs, İstanbul’un Fethinin 571. Yıldönümü. İstanbul’un fethi, Türk gençliğinin ilham kaynağıdır. Türk gençliği, 'Yapamazsınız', 'Başaramazsınız' diyenlere inat, 'Tam Bağımsız ve Müreffeh Türkiye'yi inşa edecek. TEKNOFEST kuşağı 'Türkiye Yüzyılı'nda ortaya koydukları çabayla, inanmışlık ve adanmışlıkla devralacağı mirası daha da ileriyle taşıyacak DERECE ALAN ÖĞRENCİLERE EK KATSAYI DESTEĞİ Törende, her alanda yapılan değerlendirmelerin sonucunda ulusal düzeyde "birincilik", "ikincilik", "üçüncülük" ve "teşvik" ödüllerini alan proje sahipleri ilan edildi. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kapsamında 37 bin 126 öğrencinin hazırladığı toplam 23 bin 66 proje başvurusu alındı. Jüri değerlendirmesi sonrasında ulusal düzeyde dereceye giren lise öğrencileri, üniversite sınavına girecekleri ilk yıl, bir defaya mahsus olmak üzere ek katsayı uygulamasından yararlandırılıyor. Yarışma sonucunda derece alan ve üniversite giriş sınavında her alan için ilk 25 bine giren öğrenciler, TÜBİTAK Lisans Burs Programı'ndan faydalandırılıyor.

PATENT DESTEĞİ Derece alan projeler için patent desteği veriliyor. Ulusal düzeyde derece alan lise projeleri arasından seçim yapılarak ülkemizi temsilen Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması ve Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışmasına katılacak projeler belirleniyor. Uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilerek "birincilik", "ikincilik" ve "üçüncülük" ödüllerinden birini alan öğrenciler, uluslararası yarışmada derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda üniversiteye sınavsız geçiş hakkı kazanıyor. Dereceye giren öğrenciler GENÇ STAR, öğretmenler de STAR Öğretmen programından faydalanarak devam eden projelerde araştırmacı olarak yer alma fırsatı bulacak.