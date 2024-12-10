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        Haberler Bilgi Yaşam Tübitak personel alımı ilanı yayınlandı! TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Tübitak personel alımı ilanı yayınlandı! TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Tübitak personel alımı ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilana göre 42 personel alımı yapılacak. Başvurular iŞKUR sitesi üzerinden gerçekleşecek. İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru işlemleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 16:59 Güncelleme: 10.12.2024 - 16:59
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        • 1

          Resmi Gazete’de TÜBİTAK personel alımı yayınlandı. İlgili kuruma 24 uzman, uzman yardımcısı, avukat ve AR-GE destek teknisyeni ile 18 yönetici asistanı, memur, aşçı, garson ve ustadan oluşan personel alınacak. Peki TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        • 2

          TÜBİTAK 42 PERSONEL ALIMI YAPACAĞINI DUYURDU

          Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, 42 personel istihdam edecek.

          İş başvuruları, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 31 Aralık'a kadar yapılabilecek. Alınacak 24 personel TÜBİTAK'ın Ankara ve Kocaeli'deki (Gebze) birimlerinde görevlendirilecek. İş başvuruları 16 Aralık'a kadar "https://esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

        • 3

          24 personelin başvuruları için gerekli koşullar ve süreçler kurumun (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alacak.

        • 4
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