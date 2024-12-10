Tübitak personel alımı ilanı yayınlandı! TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Resmi Gazete’de TÜBİTAK personel alımı yayınlandı. İlgili kuruma 24 uzman, uzman yardımcısı, avukat ve AR-GE destek teknisyeni ile 18 yönetici asistanı, memur, aşçı, garson ve ustadan oluşan personel alınacak. Peki TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?