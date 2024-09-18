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        Haberler Ekonomi Girişimcilik TÜBİSAD Scale-Up Programını başlattı - Girişimcilik Haberleri

        Büyümek isteyen şirketin 'mentoru' olacak

        TÜBİSAD Scale-Up Gelişim Programı, scale-up ölçeğindeki şirketlere büyüme yolculuklarında mentorluk sağlayacak. Program, bilişim sektörünün gelişimindeki potansiyeli açığa çıkarmayı hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 15:13 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:13
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        Büyümek isteyen şirketin 'mentoru' olacak
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        Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Scale-up ölçeğindeki şirketlerin büyüme yolculuklarında rehberlik etmek amacıyla tasarlanan TÜBİSAD Scale-Up Gelişim Programı’nı tanıttı. Programda katılımcı şirketlere sunulacak mentorluk kapsamında 10 uzmanlık alanı bulunuyor.

        Program aracılığıyla, Ar-Ge’den satış stratejisine, operasyonel verimlilikten pazarlama stratejilerine kadar pek çok uzmanlık alanında mentorlar scale-up şirketlere bilgi aktaracak. Aynı zamanda programa katılan şirketlerin çeşitli yatırım ağları ile buluşma imkanı olacak. Gelişim programı, yılda 2 defa olmak üzere 20 şirket ile anlaşmayı hedefliyor.

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        Programın tanıtım etkinliğinin açılış konuşmasını yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak, "Global bilgi ve iletişim pazarı büyüklüğü 4,45 trilyon dolar civarında. Ülkemiz 33 milyar dolar ile global pazardan yüzde 0,74 oranında bir pay alıyor. Bu payın artması için yüksek teknoloji kullanan, üreten, inovasyonu destekleyen bir kültüre ve yaşamı değiştiren ürünleriyle dünya markasına dönüşen şirketlere ihtiyacımız var. Scale-up şirketler, barındırdıkları potansiyel ile bu ihtiyacın karşılanmasında kritik roller oynayabilir" dedi.

        'PAZARI BÜYÜTÜYORUZ'

        TÜBİSAD toplantısında konuşan KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da, ölçek büyütme hamleleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Rekabetçi KOBİ’leri oluşturabilmek için, “dijital dönüşüm” ve “yeşil dönüşüm” başlıklarının önemini vurgulayan İbrahimcioğlu, KOSGEB’in bu başlıklara yönelik “KOBİ Dijital Dönüşüm ve Yeşil Sanayi Destek” programlarından bahsetti.

        Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) aracılığıyla Türkiye’de sanayinin dijitalleşmesi için beş yıl içerisinde 300 milyon Euro'luk kredi sağlanacağını ve bu destekte KOSGEB’in hem arayüz hem de kredinin faizine destek olan kurum olarak yer aldığını ifade eden İbrahimcioğlu, “KOSGEB olarak yatırımı destekleyen adımlar atarak bilişim şirketlerinin pazarını da büyütüyoruz” dedi.

        Ardından, ölçek büyütmeye yönelik atılacak adımlardan biri olan “Ölçek Büyütme Desteği”nin yakında ilan edileceğini duyurdu.

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        #TÜBİSAD
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