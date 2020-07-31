Verem; Mycobacterium tuberculosis denilen basille oluşan, tedavi edilmezse ölümle de sonlanabilen, hava yolu ile bulaşan bir hastalıktır. Verem mikrobu, güneş görmeyen ortamlarda havada uzun süre canlı kalabilir. Güneşten gelen ultraviyole ışınları verem mikrobunu kısa sürede öldürür. Peki Tüberküloz (Verem) hastalığı nasıl bulaşır? Tüberküloz hastalığı belirtileri nelerdir?
Tüberküloz Hastalığının Belirtileri Nelerdir?
Verem hastalığının genel belirtileri arasında; halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, gece terlemesi ve çocuklarda kilo alamama bulunmaktadır.
Akciğer tüberkülozunda; öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, göğüs-sırt-yan ağrısı ve nefes darlığı şikâyetleri görülebilmektedir.
Akciğer dışı organlardaki verem hastalığında genel belirtilerle birlikte tutulan organa göre belirtiler ortaya çıkmaktadır. Örneğin larinks (gırtlak) tutulumunda ses kısıklığı, böbrek tutulumunda idrar şikayetleri, barsak tutulumunda kronik ishal görülebilir.
Tüberküloz (Verem) Hastalığı Nasıl Bulaşır?
Hastaların aksırma, öksürme ve hapşırmaları sırasında etrafa saçtıkları verem mikroplarının sağlam kişiler tarafından solunması ile hastalık bulaşır. Verem mikrobu güneş görmeyen ve iyi havalanmayan yerlerde saatlerce havada kalabilir.
Tedavi olmayan bir verem hastası her yıl yaklaşık 10-15 kişiyi enfekte eder. Enfekte olanların %5’i 1-2 yıl içinde aktif verem hastası olur. Enfekte olanların %5’inde ise verem mikrobu vücutta sessiz olarak bekler. Vücut direncinin düştüğü durumlarda, vücutta beklemekte olan verem mikrobu çoğalarak verem hastalığına yol açar.
Hangi Durumlarda Verem Hastalığına Yakalanma Riski Artar?
verem hastalığı riskini artırır.
Türkiye'de Tüberkülozun Durumu Nedir?
Türkiye’de her yıl yaklaşık 14 bin yeni verem hastası ortaya çıkmaktadır. Yeni tespit edilen tüberküloz hasta sayısı her yıl yaklaşık %6-7 oranında azalmaktadır. 2005-2006 yıllarında Türkiye genelinde yaklaşık 21.000 tüberküloz hastası tespit edilmişken 2013 yılında 13.409 hastaya tanı konularak verem savaşı dispanserlerine kayıt edilmiştir.
2013 yılında tespit edilen 13.409 verem hastasının 7.881’i (%59) erkek, 5.528’i (%41) kadındır. Hastaların 8.655’inde (%65) akciğer veremi, 4.754’ünde (%35) diğer organlarda (lenf bezleri, plevra, kemik, böbrek, beyin vb.) verem tespit edilmiştir. Bu hastalardan 228’i çok ilaca dirençli tüberküloz (ÇİD-TB) hastasıdır.
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