Tüberküloz; mycobacteriumtuberculosis isimli bakterinin vücuda yerleşmesiyle meydana gelen bulaşıcı ve iltihaplı bir hastalıktır. Halk arasında verem olarak bilinen bu hastalık ilerlemeden tedaviye başlanmadığı takdirde ölümlerle sonuçlanabilmektedir. Günümüzde ekonomik durumları yeterli olmayan birçok insan tedavilerini yaptıramadığı için hayatını kaybetmektedir.

Tüberküloz; kişiden kişiye solunum yoluyla bulaşan oldukça tehlikeli bir hastalıktır. Genellikle bu bakteriler kişinin akciğerine yerleşerek, bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla gelişmeye başlamaktadır. Akciğerlerde yara oluşumları devam etmektedir. Bu bakteriler nadir durumlarda başka organlara da bulaşabilmektedirler. Akciğerlere yerleşen bu bakteriler kişilerin hapşırması veya öksürmesi yoluyla dışarı çıkarak; o ortamdaki havayı soluyan başka bir kişinin akciğerine yerleşmesiyle oluşmaktadır. Eğer kişinin bağışıklık sistemi güçlü ise bu hastalık hemen ortaya çıkmamaktadır. Ancak kişinin bağışıklık sisteminde zayıflama oluşursa bu hastalık gelişmektedir. Bazı durumlarda hava yolu haricinde, temas edildiğinde de bu bakterilerin bulaşma olasılığı bulunmaktadır. Havadan veya temas halinde olmayan başka bir yol ile de çok nadir olsa bulaşabilmektedir. Bu durum açık alınan iyi pastörize edilmemiş inek sütlerinin tüketilmesi ile olabilmektedir.

Tüberküloz hastalığının genel olarak görülen en yaygın belirtisi öksürük olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer akciğer rahatsızlıklarından farklı olarak öksürük sırasında balgam atımı ve kan gelmesi görülebilmektedir. Bunların dışında ise; kişilerde halsizlik, kilo kaybı, iştahsızlık, gece terlemeleri ilk belirtilerdir. Hastalığın ilerlediği durumlarda ise akciğerin hasar görmesi sonucu nefes almada güçlükler yaşanabilmektedir.

Bu hastalık yoğun olarak maddi durumu iyi olmayan; sağlıklı ve düzenli beslenemeyen kişilerde görülmektedir. Bu hastalığı engellemenin en önemli yolu küçük yaşta yaptırılan aşılar ve kişilerin sağlıklı, düzenli beslenmesidir. Bunun dışında çok fazla kalabalık ortamda bulunmak ve kalabalık bir şehirde yaşamak risk faktörleri arasındadır. Alkol kullanımı da tüberküloz riskinin %10 oranından artmasına neden olmaktadır. Bazı durumlarda ise aşırı stresli bir yaşam, diyabet ve kanser türleri bu hastalığın ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Bu hastalığın teşhis edilmesi ise; alınan balgam örneği, yeterli olmadığı durumlarda akciğer grafisi ve kan tahlilleri ile konulmaktadır.

Tedavisinde ise hastalığın başlangıç evresinde olması çok önemli bir etkendir. Eğer hastalık ilerlemiş bir durumduysa ölümle sonuçlanabilmektedir. İlk evrelerden konulan teşhis ile 6 ay boyunca doktorun verdiği antibiyotiklerle tamamen düzeltilmektedir. Ancak sonrasında da temizliği, sağlıklı ve düzenli olarak beslenmeye dikkat etmek gerekmektedir.