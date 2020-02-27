"MİLLETTE ACAYİP BİR PANİK VAR"

Havaalanındaki eczaneye gittim, 'El için en iyi dezenfektan nedir, alabilir miyim?' dedim. 'Maalesef, bütün stoklar tükendi. Herkes onu aldı' dediler. Millette acayip bir panik var.

Uçak için bir maske önerdiler. O maskeyi suratımıza kapatacakmışız. O normal ameliyat maskeleri hiçbir şekilde işe yaramıyormuş. O yüzden bu özel bir sistemli maske...