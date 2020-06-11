Bir takipçisi Ünsal'ın paylaşımına şu yorumu yaptı:

Tuba seni takip ediyordum ama artık etmiyorum. Konuşurken doğal davranmıyorsun, basit cümleleri aşırı vurgulu söyleyip, yüz ifadeni dramatik hale getiriyorsun. Rahatsız edici buldum ama sen mutluysan ne ala.