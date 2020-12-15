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Tuba Ünsal, ay sonuna kadar devam eden Kanyon Yeni Yıl Hediye Pazarı'nda en sevdiği kıyafetlerini, Givin iyilik platformu ile SMA’lı çocuklar için satışa çıkarıyor.

Etkinlikte Ünsal'ın gardırobundaki parçalar, 'SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği' yararına satışa sunulacak. Givin.co web sitesi üzerinden online olarak alınabilecek kıyafetlerin satışından elde edilecek gelir, SMA’lı çocukların medikal cihaz ihtiyaçlarına destek için kullanılacak.

Tuba Ünsal’ın kendi dolabından seçtiği ayakkabı, çanta ve aksesuarlarını alarak iyiliğin bir parçası olmak isteyen herkes, 31 Aralık tarihine kadar Kanyon Yeni Yıl Hediye Pazarı’nı ziyaret edebilir.