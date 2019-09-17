Oyuncu Tuba Büyüküstün, önceki gün sevgilisi Umut Evirgen ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde alışverişe gelen çiftin, keyfi bir hayli yerindeydi. Uzun süre giyim mağazalarında vakit geçiren Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen, sonbahar ayları öncesi alışveriş yaptı.

Alışveriş merkezindeki sevenleri tarafından yoğun bir ilgi gören Büyüküstün, yanına gelen yerli ve yabancı sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi.