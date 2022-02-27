ÜÇÜ BİR ARADA

Saylak, 19 Ocak'ta kızları Maya ve Toprak'ın doğum gününü oğlu Deniz Ali ile birlikte kutlamıştı.

Üç çocuğunun aynı karede olduğu bu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Onur Saylak, gönderisinde "Ee daha ne olsun." ifadelerini kullanmıştı.