Tuba Büyüküstün: Her şey yolunda

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Etiler'de objektiflere yansıdı. Büyüküstün, bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Tuba Büyüküstün, 'Zeytin Ağacı' film ekibinden birkaç oyuncu arkadaşıyla birlikte yemeğe katıldığını açıkladı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Tuba Büyüküstün, İngilizce "Anlamak istiyorum" dediği videonun çok konuşulmasıyla ilgili ise, "Söyleyeceğim şeyi söyledim zaten" dedi. Büyüküstün, şunu söylemişti: "Birkaç gün önce kendimi anlamak istiyorum, anlamaya ihtiyacım var derken buldum. Biri beni sevgiyle, dürüstlükle tutuyordu ve söyleyebileceğim tek şey anlamam gerektiğiydi."