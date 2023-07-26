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        Haberler Magazin Tuba Büyüküstün: Her şey yolunda - Magazin haberleri

        Tuba Büyüküstün: Her şey yolunda

        Etiler'de görüntülenen Tuba Büyüküstün, basın mensuplarıyla sohbet etti. Büyüküstün, "Tatil yaptım, geldim. Her şey yolunda" şeklinde konuştu

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 08:40
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        "Söyleyeceğimi söyledim"
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Etiler'de objektiflere yansıdı. Büyüküstün, bir mekandan çıkarken görüntülendi.

        Basın mensuplarıyla sohbet eden Tuba Büyüküstün, 'Zeytin Ağacı' film ekibinden birkaç oyuncu arkadaşıyla birlikte yemeğe katıldığını açıkladı.

        "HER ŞEY YOLUNDA"

        Tuba Büyüküstün, İngilizce "Anlamak istiyorum" dediği videonun çok konuşulmasıyla ilgili ise, "Söyleyeceğim şeyi söyledim zaten" dedi. Büyüküstün, şunu söylemişti: "Birkaç gün önce kendimi anlamak istiyorum, anlamaya ihtiyacım var derken buldum. Biri beni sevgiyle, dürüstlükle tutuyordu ve söyleyebileceğim tek şey anlamam gerektiğiydi."

        Tuba Büyüküstün, daha sonra "Tatil yaptım, geldim. Her şey yolunda" ifadelerini kullandıktan sonra evinin yolunu tuttu.

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