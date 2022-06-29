Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Tuba Büyüküstün'e doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri

Tuba Büyüküstün'e doğum günü sürprizi!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Gülabibey İlkokulu'na, Tuba Büyüküstün'ün sevenleri tarafından oyunevi kuruldu. Oyunevinin online olarak açılışını yapan ünlü oyuncu için doğum günü pastası kesildi

29.06.2022 - 15:56 | Güncelleme: ABONE OL
Tuba Büyüküstün'e doğum günü sürprizi! - Magazin haberleri
Ünlü oyuncuya doğum günü sürprizi!
0:00 / 0:00
İHA

Tuba Büyüküstün'ün sevenleri tarafından, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Gülabibey İlkokuluna oyunevi yapıldı. Ünlü oyuncu, yurt dışında olduğu için oyunevinin açılışını online olarak gerçekleştirdi.

Okulda kurulan oyunevinin açılışına yurt dışında olduğu için online olarak katılan Büyüküstün için doğum günü pastası kesildi. Ünlü oyuncu, açılışı ve çocukların doğum günü pastasını kesmelerini canlı olarak izledi. Çocukların mutluluğuna eşlik eden Tuba Büyüküstün, duygusal anlar yaşadı. Tuba Büyüküstün'e doğum günü sürprizi yapan öğretmen ve öğrenciler, oyunevinin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul Müdürü Mustafa Akelma, "Sosyal medya aracılığıyla bizlere ulaşan oyuncu Tuba Büyüküstün'ün sevenleri, çocuklarımıza oyunevi kurulması için istişarelerde bulunarak çalışmalara başladı. Kısa sürede tamamlanan oyunevimize Tuba Büyüküstün'ün adını verip, kendisine doğum günü pastası keserek teşekkür ettik. Yurt dışında olduğu için sosyal medya aracılığıyla görüntülü olarak katılan oyuncumuza oyunevini tanıttık. Sevenlerine, bizleri yalnız bırakmayan İl Milli Eğitim Müdürümüz Fevzi Kurt'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Kapanoğlu'na, veli ve öğrencilerimize teşekkür ederiz." dedi.

Tuba Büyüküstün'ün adının verildiği oyunevinin açılışına Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Dicle Mahalle Muhtarı İsmet Bilgen ile veli ve çocuklar katıldı. Açılışın ardından Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ile Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu okulu gezerek, Okul Müdürü Mustafa Akelma'dan okulda yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Faranjit belirtileri
Faranjit belirtileri
Türkiye'nin emekli haritası
Türkiye'nin emekli haritası
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Fotokapanla görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Fotokapanla görüntülendi
El egzaması belirtileri
El egzaması belirtileri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.