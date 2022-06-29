Ünlü oyuncuya doğum günü sürprizi!

Tuba Büyüküstün'ün sevenleri tarafından, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Gülabibey İlkokuluna oyunevi yapıldı. Ünlü oyuncu, yurt dışında olduğu için oyunevinin açılışını online olarak gerçekleştirdi.
Okulda kurulan oyunevinin açılışına yurt dışında olduğu için online olarak katılan Büyüküstün için doğum günü pastası kesildi. Ünlü oyuncu, açılışı ve çocukların doğum günü pastasını kesmelerini canlı olarak izledi. Çocukların mutluluğuna eşlik eden Tuba Büyüküstün, duygusal anlar yaşadı. Tuba Büyüküstün'e doğum günü sürprizi yapan öğretmen ve öğrenciler, oyunevinin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Okul Müdürü Mustafa Akelma, "Sosyal medya aracılığıyla bizlere ulaşan oyuncu Tuba Büyüküstün'ün sevenleri, çocuklarımıza oyunevi kurulması için istişarelerde bulunarak çalışmalara başladı. Kısa sürede tamamlanan oyunevimize Tuba Büyüküstün'ün adını verip, kendisine doğum günü pastası keserek teşekkür ettik. Yurt dışında olduğu için sosyal medya aracılığıyla görüntülü olarak katılan oyuncumuza oyunevini tanıttık. Sevenlerine, bizleri yalnız bırakmayan İl Milli Eğitim Müdürümüz Fevzi Kurt'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Kapanoğlu'na, veli ve öğrencilerimize teşekkür ederiz." dedi.
Tuba Büyüküstün'ün adının verildiği oyunevinin açılışına Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Dicle Mahalle Muhtarı İsmet Bilgen ile veli ve çocuklar katıldı. Açılışın ardından Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ile Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu okulu gezerek, Okul Müdürü Mustafa Akelma'dan okulda yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
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