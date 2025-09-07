Tuba Büyüküstün'den Şükrü Özyıldız'la aşk iddialarına yalanlama

Aynı dizide rol alan Tuba Büyüküstün ile Şükrü Özyıldız'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. İlişki haberlerinin gündem olması sonrası, 43 yaşındaki oyuncu Tuba Büyüküstün sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan ünlü oyuncu, aşk iddialarını net bir dille yalanladı.

İki çocuk annesi oyuncu, paylaşımında, "Bazı magazin hesapları tarafından çıkarılmış aşk haberlerinin aslı yoktur. Tüm ekiple beraber harika bir çekim süreci geçirdik" ifadesini kullandı.