Tuba Büyüküstün, şiddet gören kadınların durumunu anlatan bir projede yer alıp almayacağıyla ilgili olarak, "Aslında bu derin bir konu, kendi aramızda da konuşuyoruz. Günümüzde kadınlar fiziksel ya da psikolojik şiddete uğruyor. Aslında yanımızda kimse olmadığı için psikolojik şiddeti kimse de görmüyor ama bunu küçümsememek gerek. En az fiziksel şiddet kadar insanın içini çürüten bir şey bu durum. Hadi dikkat çekelim diye yapılacak bir şey değil. Eğer anlatılacak bir konu varsa, yapılır tabii ki" ifadelerini kullandı.