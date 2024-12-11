TTF'den Anıtkabir'e ziyaret!

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Tenis heyeti, federasyon başkanı Müderrisgil'in Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulundu.

Sonrasında heyetle beraber Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Müderrisgil, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin önderi olarak, bizlere çağdaş bir Türkiye mirası bırakırken, bizler spora verdiğiniz önemin ışığında, Türk sporunun daha aydınlık yarınlara taşınması için sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Türkiye Tenis Federasyonu olarak, sadece sportif başarıyla değil, aynı zamanda ahlaki değerleri de ön planda tutarak, gençlerimize örnek olmayı sürdürüyoruz.

'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünüz, tenis sporunun temelleriyle ne kadar örtüştüğünü bir kez daha anlamamıza vesile olmaktadır. Tenis, sadece fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda zihinsel bir strateji ve kişisel disiplin gerektiren bir spor dalıdır. Tıpkı sizlerin Cumhuriyet’i inşa ederken gösterdiği kararlılık ve azim gibi, her tenisçi de sahada hedeflerine ulaşmak için kararlı bir şekilde mücadele eder, disiplinli olur ve ahlaki değerlere sahip çıkar.

Sizin vizyonunuzda, sadece teknik başarılar değil, aynı zamanda doğru değerlerle donanmış, güçlü karakterli bireylerin yetişmesi de önemlidir. Biz de bu anlayışla, Türk tenisini uluslararası arenada başarıyla temsil ederken, gençlerimize sadece sportif beceriler kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda onlara dürüstlük, etik ve azim gibi değerleri aşılıyoruz.

Bugün burada, huzurunuzda, Cumhuriyetimizin temellerine ve sizin mirasınıza sadık kalacağımıza, Türk sporunu daha aydınlık bir geleceğe taşımak için tüm gücümüzle çalışacağımıza olan sözümüzü yineliyoruz.